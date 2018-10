SAT.1! Unser Luke und wir: Am 21. Oktober beginnt die Luke-Mockridge-Season

Unterföhring - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - So viel Luke gab es in SAT.1 noch nie! Ab dem 21. Oktober heißt es für zehn Wochen: Jetzt ist Luke-Mockridge-Season. Bis ...

So viel Luke gab es in SAT.1 noch nie! Ab dem 21. Oktober heißt es für zehn Wochen: Jetzt ist Luke-Mockridge-Season. Bis Weihnachten ist das Entertainment Multitalent mit 13 Shows on Air. Den Anfang macht die 5. Staffel seiner Erfolgs-Comedyshow "LUKE! Die Woche und ich" am Sonntag, den 21. Oktober, 22:30 Uhr, nach "The Voice of Germany". Musikalisch, witzig und ein wenig nostalgisch feiert Luke Mockridge bereits in der Woche darauf seine Teenie-Zeit mit dem Prime-Time-Special "LUKE! Die 2000er und ich" - am Freitag, 26. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Luke Mockridge: "Der Sender schenkt mir sehr viel Vertrauen und so viel Sendezeit wie noch nie. Ich freu' mich auf mein TV-Wohnzimmer: 'LUKE! Die Woche und Ich'. Da wird die Woche wieder seziert und die bereits zugesagten Gäste verwandeln mich vom Moderator zum Fan. Und während wir mit 'LUKE! Die 90ger und ich' meine Kindheit präsentiert haben, geht's in 'LUKE! Die 2000er und ich' jetzt um meine Teenie- und Pubertätszeit. Tatsächlich stellt sich bei Themen wie Eminem, Harry Potter und George Bush ein (nicht durchweg positives) Nostalgiegefühl ein. Abgesehen von den beiden Shows gibt es noch ein paar brandneue Konzepte, die ich mir überlegt habe ..."

Zeitsprung in die 00er Jahre - "LUKE! Die 2000er und ich" (26. Oktober, 20:15 Uhr)

Die 2000er, das waren: Castingshows und MP3-Player, Crazy Frog und Tokio Hotel, Harry Potter und "Big Brother". In seiner Prime-Time-Show "LUKE! Die 2000er und ich" führt Gastgeber Luke Mockridge durch das Jahrzehnt seiner Teenie-Jahre und nimmt die Zuschauer mit auf die Reise in die Zeit als das Smartphone gerade erfunden wurde. Mit Gesichtern der 2000er, in Video-Einspielern und Studio-Aktionen feiert der Entertainer die Hochphase von Baggy-Jeans, Converse und Co. Für das musikalische Jahrtausendwechsel-Flair sorgt Lukes Tour-Band Sprengstoff. "Get The Party Started"!

Fröhliches Wochen-Ende - "LUKE! Die Woche und ich" (ab 21. Oktober, 22:30 Uhr)

Lachen mit Olli Schulz oder Otto Waalkes - singen mit Revolverheld oder Clueso: In seiner mehrfach ausgezeichneten Comedyshow "LUKE! Die Woche und ich" nimmt Luke Mockridge in seiner gewohnt locker-musikalischen Art und zusammen mit Gästen seine Themen der Woche auseinander. Weiterhin begrüßt er im wöchentlichen Wechsel bekannte Musiker als Studioband. Und mit Comedy-Kumpel Faisal Kawusi geht es nach Finnland, um herauszufinden, wer die Herzen der Finnen schneller für sich gewinnen kann. Dabei schrecken die beiden vor nichts zurück ...

"LUKE! Die Woche und ich" (neue Folgen) - ab Sonntag, 21. Oktober, 22:30, in SAT.1 "LUKE! Die 2000er und ich" - am Freitag, 26. Oktober, 20:15 Uhr, in SAT.1

