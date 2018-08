Saturn Oil & Gas Inc. wächst beim jüngsten Crown Land Sale erfolgreich weiter

SATURN MINERALS AND SWIFT RESOURCES RECEIVESaturn Oil & Gas Inc. wächst beim jüngsten Crown Land Sale erfolgreich weiter SASKATOON, SASKATCHEWAN - 21. August 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (?Saturn" oder das ?Unternehmen") (TSX.V:

Crown

Land

Sale

erfolgreich weiter

& Gas Inc. wächst beim jüngsten

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 21. August 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (?Saturn" oder das ?Unternehmen") (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass das Unternehmen erfolgreicher Bieter für bestimmte Pakete von Förderrechten beim jüngsten Crown Land Sale am 14. August 2018 war. Das Unternehmen erwarb 10 Pachtpakete mit insgesamt 8,25 Abschnitten (Sections), wodurch Saturn?s Gesamtlandposition in der Kindersley Region auf 32,50 Abschnitte (27,50 netto) erhöht wurde.

Das Unternehmen erwarb 7,00 zusammenhängende Abschnitte mit Rechten von der Oberfläche bis zur Spitze des Präkambriums im Dodsland-Gebiet. Das Gebiet verfügt über neue Viking-Produktion auf vergleichbaren Abschnitten und befindet sich in der Umgebung von großen Öl-Produzenten. Saturn hat mehrere horizontale Bohrlöcher auf der Parzelle identifiziert und wird eine horizontale Viking-Bohrung mit erweiterter Reichweite genehmigen lassen, von der das Unternehmen annimmt, dass es diese während seines Winterbohrprogramms im ersten Quartal 2019 niederbringen wird.

Saturn erwarb außerdem 1,00 Abschnitt mit Rechten von der Oberfläche bis zur Spitze des Präkambriums auf 11/16 des Abschnittes und Rechte von der Viking Basis bis zur Spitze des Präkambriums auf 5/16 des Abschnittes in der Plato-Region. Das Gebiet verfügt über neue Viking-Produktion auf vergleichbaren Abschnitten. Saturn hat mehrere horizontale Bohrlöcher auf der Parzelle identifiziert und wird in den kommenden Wochen drei ausgedehnte horizontale Viking-Bohrungen genehmigen lassen, die während des Sommerbohrprogramms 2018 niedergebracht werden soll.

Darüber hinaus erwarb das Unternehmen 0,25 Abschnitte direkt neben ihren 15 Abschnitten im Gebiet von Flaxcombe. ?Wir haben gerade ein erfolgreiches Bohrprogramm abgeschlossen und planen derzeit unser Q4/2018-Programm. Der Zuwachs unserer Landposition fügt sich direkt in unseren Entwicklungsplan ein. Wir bauen unsere Produktionsrate weiter aus, während wir Bohrziele in nachgewiesenen Gebieten aufstocken?, erklärt Scott Newman, Chief Operating Officer von Saturn.

Für eine Karte über Saturn?s aktuellen Förderrechten und Aktivitäten besuchen Sie bitte die Website www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturn?s Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!