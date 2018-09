Saturn Oil & Gas kündigt vorrangige Kreditlinie über 20 Mio. USD mit Prudential Capital Group an

SATURN MINERALS AND SWIFT RESOURCES RECEIVESaturn Oil & Gas kündigt vorrangige Kreditlinie über 20 Mio. USD mit Prudential Capital Group an SASKATOON, SASKATCHEWAN - 14. September 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (?Saturn? oder das

Prudential Capital Group an

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 14. September 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (?Saturn? oder das ?Unternehmen?) (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass es eine vorrangig besicherte revolvierende Schuldverschreibungsfazilität (die ?Schuldverschreibung?) mit Prudential Capital Energy Partners über den Middle-Market Energy Mezzanine Fund in Höhe von 20 Mio. USD abgeschlossen hat. Gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibungen hat Saturn eine erste Zahlung in Höhe von ca. 4,6 Mio. USD in Anspruch genommen. Der verbleibende Restbetrag der Schuldverschreibungen, die im Rahmen der Fazilität ausgegeben werden können, unterliegt der Erfüllung der entsprechenden Bedingungen durch Saturn.

Die Schuldverschreibungen bieten einen kombinierten durchschnittlichen Kupon von ungefähr 15% pro Jahr, der monatlich rückwirkend zahlbar ist und am 14. September 2022 fällig wird. Saturn kann nach seiner Wahl bis zu 2% der Kuponzinsen der Schuldverschreibungen im Wege der Ausgabe von PIK-Notes begleichen, die in allen wesentlichen Punkten der Notes im Wesentlichen ähnlich sein sollen.

Das Unternehmen hat auch zugestimmt, Prudential Capital Warrants (die ?Warrants?) zu begeben, um 30.505.122 Stammaktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Warrants können zu einem Preis pro Stammaktie von 0,235 CAD ausgeübt werden, was dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange am 13. September 2018 entspricht.

Saturn beabsichtigt den größten Teil des Erlöses aus der Emission der Schuldverschreibungen zu verwenden, um die Entwicklung der Viking Leichtöl und Success Schweröl Gebiete in West-Zentral-Saskatchewan zügig auszubauen. Darüber hinaus wird ein Teil des Erlöses aus der Erstausgabe von Schuldverschreibungen verwendet, um bestimmte bestehende und höhere Zinsschulden des Unternehmens abzulösen.

Die Prudential Capital Group ist die 81,4 Milliarden US-Dollar umfassende Private Capital Sparte von PGIM, dem globalen Investment-Management-Geschäft von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) (?Prudential?).

John Jeffrey, CEO von Saturn, kommentierte: ?Wir möchten Prudential, unserem neuen Kreditpartner für ihr Engagement und ihre Unterstützung danken. Diese Finanzierung bietet uns das Instrument unsere Leicht- und Schwerölgebiete aggressiv zu entwickeln und gleichzeitig unsere Vermögensbasis weiter zu stärken."

Um mehr über Saturn Oil & Gas Inc. und deren Aktivitäten zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturn?s Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Über die Prudential Capital Group

Die Prudential Capital Group ist seit mehr als 75 Jahren ein führender Anbieter von Privatplatzierungen, Mezzanine-Anleihen und Eigenkapital für Unternehmen mit einem Portfolio von mehr als 81 Milliarden US-Dollar per 30. Juni 2018. Prudential Capital bietet vorrangige Darlehen, Mezzanine-Finanzierungen und Leveraged Leases, Projektfinanzierung, Kreditmieten und Asset-Finanzierung für Unternehmen weltweit. Das globale regionale Büronetzwerk hat Standorte in Atlanta; Chicago; Dallas; Frankfurt, Deutschland; London; Los Angeles; Mailand; Minneapolis; New York; Newark, New Jersey; Paris; San Francisco und Sydney.* Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.prudentialcapitalgroup.com.

* Betrieben durch PGIM (Australien) Pty Ltd

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!