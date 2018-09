Savannah Resources PLC: Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

Savannah Resources PLC,

Das an der AIM in London notierte Rohstoffunternehmen Savannah Resources plc (AIM: SAV, FWB: AFM und SWB: SAV) ('Savannah' oder 'das Unternehmen') freut sich bekannt zu geben, dass es sich erfolgreich für eine Zweitnotierung der Stammaktien von je 1p ("Stammaktien") für den Handel auf dem Quotation Board Segment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ("Zweitnotierung") ab dem 4. September 2018 um 9.00 Uhr MEZ beworben hat. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Zweitnotierung, die von der führenden Wertpapierhandelsbank Steubing AG in Frankfurt unterstützt wurde, die Präsenz des Unternehmens in Europa und insbesondere in Deutschland, einem der größten Lithiumkonsumenten auf dem Kontinent, ausbauen wird. Das ist besonders im Hinblick auf die Fokussierung der Weiterentwicklung des Lithiumprojekts Mina do Barroso in Nordportugal, das sich bereits als der größte neue Spodumen- Lithium-Fund in Westeuropa erwiesen hat, relevant.

David Archer, der Chief Executive Officer von Savannah, sagte heute: "Die Zweitnotierung an der Frankfurter Börse wird die Präsenz des Unternehmens auf den Kapitalmärkten und dem europäischen Festland erweitern. Wir haben ein Portfolio von vielversprechenden Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien, darunter das Lithiumprojekt Mina do Barroso in Nordportugal, die Kupferprojekte in Oman und das Mutamba Mineral Sands Projekt in Mosambik. Europa und insbesondere Deutschland verbrauchen viel Lithium, wobei die Fundamentaldaten weiterhin auf eine starke Nachfrage deuten. Da Mina do Barroso die größte Spodumen-Lithium-Entdeckung in Westeuropa ist, erwarten wir, dass die Savannah-Aktien sehr gefragt sein werde, und diese Zweitnotierung wird dazu beitragen, die Anlagen europäischer Investoren in das Unternehmen zu erleichtern.

"Wir konzentrieren uns anhand der von uns derzeit durchgeführten Mina do Barroso Machbarkeitsstudie, die mit einem Budget von 12,5 Millionen £ voll finanziert ist, weiterhin darauf unser portugiesisches Projekt schnell voranzubringen, wobei die Produktion im JJahr 2020 beginnen soll. Wir sind zuversichtlich, dass ein erhebliches weiteres Potenzial vorhanden ist, das zu gegebener Zeit die Mineralressourcenschätzung vergrößern könnte."

Die Stammaktien der Gesellschaft wurden zur Zweitnotierung unter dem Symbol AFM zugelassen. Auch nach der Zweitnotierung wird das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft weiterhin an der London Stock Exchange (AIM: SAV) sowie der Börse Stuttgart (SWB: SAV) gehandelt.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Weder diese Ankündigung noch die hierin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot oder eine Aufforderung von Savannah Resources PLC zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch stellen sie eine Aufforderung an eine Person in einer Rechtsordnung dar, in der diese Aufforderung ungesetzlich wäre.

Die Unternehmensdarstellung der Gesellschaft wurde aktualisiert und kann auf der Website des Unternehmens (www.savannahresources.com) abgerufen werden.

Diese Bekanntmachung enthält Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

Über Savannah

Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem Portfolio an Energiemetall-Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik, das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, verbessern.

Die Gesellschaft ist an der AIM notiert und reguliert und die Stammaktien der Gesellschaft sind auch im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol FWB: AFM und der Börse Stuttgart (SWB) unter dem Ticker "SAV ".

