Saville Resources Inc. entsendet Projektteams zur Oberflächenexploration auf seiner Niobium-Claim-Group-Liegenschaft in Quebec

25. September 2018 - Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FSE: S0J) (das ?Unternehmen? oder ?Saville?) freut sich, mitteilen zu können, dass Projektteams entsandt wurden, um die erste Exploration des Unternehmens auf seiner Niobium-Claim-Group-Liegenschaft (die ?Liegenschaft?) durchzuführen. Die Liegenschaft liegt im zentralen Labrador Trough, etwa 130 km südlich von Kuujjuaq, Quebec, und umfasst mehrere potenzielle Niob-Tantal-Ziele, darunter die Gebiete Northwest, Miranna, Southeast und Star Trench.

Vorrangiges Ziel des Feldprogramms ist es, die Bohrstellen vor dem Bohren weiter abzugrenzen. Die Arbeiten werden von Dahrouge Geological Consulting Ltd. durchgeführt und bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer magnetischen Bodenuntersuchung und einer zielorientierten Erkundung.

Der Präsident des Unternehmens Mike Hodge erklärt: ?Wir freuen uns, das erste Explorationsprogramm des Unternehmens auf der Liegenschaft bekannt zu geben, und werden durch den kürzlich abgeschlossenen technischen Bericht NI 43-101 weiter ermutigt, in dem es heißt, dass es auf der Grundlage von bis heute abgeschlossenen Explorationen ein ?großes Potenzial für bedeutende Niob-Tantal-Lagerstätte(n) in Karbonatit-Muttergestein gibt?. Erkundungen beginnen mit ?Teams vor Ort?, und wir freuen uns darauf, diese Arbeiten mit einer aggressiven und gezielten Bohrkampagne fortzusetzen, um dieses Potenzial weiter zu erschließen.?

Die magnetische Bodenuntersuchung wird einen bedeutenden Teil der östlichen Hälfte der Liegenschaft abdecken, einschließlich der Gebiete Miranna und Southeast. In der Southeast Area wird ein Großteil der Niob-Tantal-Mineralisierung mit Magnetit in Verbindung gebracht, und daher kann eine magnetische Bodenuntersuchung in richtigen Abständen eine kostengünstige Methode zur Eingrenzung dieses Horizonts sein, da sie zusätzliche Informationen über seine Ausdehnung und Ausrichtung liefert.

Die Prospektionskomponente wird sich auf mehrere prospektive Bereiche konzentrieren, die man sich in der Vergangenheit nicht angesehen hat, sowie auf Bodenuntersuchungen im unmittelbaren Bereich der am besten mineralisierten Bohrlochabschnitte und deren interpretierte Projektion auf die Oberfläche. Dazu gehört das Bohrloch EC10-033, in dem 0,72% Nb2O5 über 21,4 m ab einer Tiefe von 4,2 m (direkt unter dem Abraum) sowie 0,82% Nb2O5 über 21,9 m ab einer Tiefe von 58,9 m erbohrt wurden. Beide Abschnitte sind flach und weisen darauf hin, dass sich in unmittelbarer Umgebung eine starke Mineralisierung bis zur Oberfläche erstreckt. Im Hinblick auf die Bodenuntersuchungen gibt es einen ziemlich großen Korridor südlich von EC10-033, der bisher nicht durchquert wurde und daher ein Gebiet mit hoher Priorität für eine Bewertung darstellt.

Die Oberflächenexploration wird voraussichtlich etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen, wobei die Felddaten in eine laufende geologische Modellaktualisierung der Southeast Area einfließen sollen. Das Bohrlochmodell der Southeast Area wurde seit 2010 nicht mehr verändert, jedoch hat sich das geologische Verständnis des Eldor-Komplexes und seiner Gesteinsarten seit dieser Zeit deutlich verbessert. Als solches wird das Modell aus einer partiellen Wiederholung der fotografischen Aufzeichnung des Kerns mit einem überarbeiteten Klassifikationsschema bestehen, das auch andere geophysikalische und Oberflächendaten einbezieht. Die Arbeiten werden in ein überarbeitetes geologisches Modell der Southeast Area münden, das eine endgültige Bohrlochausrichtung und ein besseres Verständnis der Orientierung und des Trends des/r bekannten mineralisierten Horizonts/e ermöglicht.

Das wichtigste Anlageobjekt des Unternehmens ist das Niobium-Claim-Group, die vor Kurzem im Zuge einer Earn-In-Vereinbarung von Commerce Resources Corp. übernommen wurde (Beteiligung von bis zu 75 %). Das Konzessionsgebiet besteht aus 26 aneinandergrenzenden Rohstoff-Claims, die zusammen eine Fläche von rund 980 Hektar abdecken, und hat beste Aussichten auf eine Niob- und Tantalmineralisierung. Im Konzessionsgebiet befinden sich auch Teile des vorrangig und für Bohrungen bereite Zielgebiet Miranna Target, wo bei früheren Probenahmen in diesem Gebiet Gesteinsbrocken mit 5,9 % Nb2O5 und 1.220 ppm Ta2O5 entdeckt wurden, sowie die Nordwestzone und die Südostzone, wo im Rahmen früherer Bohrungen mächtige Mineralisierungsabschnitte durchteuft wurden (12 m mit 0,61 % Nb2O5 in Loch EC08-008 und 21,9 m mit 0,82 % Nb2O5 in Loch EC10-033).

