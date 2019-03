09.03.2019 - 01:58 Uhr Schafft sie es in Indian Wells in die Top 20?: Deshalb ist Belinda mental so stark wie noch nie

Sie ist ausgeglichen und topfit. Jetzt könnte Belinda Bencic in Kalifornien gar in die Top 20 vorstossen. Den vollständigen Artikel auf blick.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick