Schaltbau Holding AG: Nach guten Fortschritten 2018 wird weitere erhebliche Verbesserung des operativen Ergebnisses im Jahr 2019 erwartet

Nach guten Fortschritten 2018 wird weitere erhebliche Verbesserung des operativen Ergebnisses im Jahr 2019 erwartet

München, 20. Februar 2019. Im Geschäftsjahr 2018 beläuft sich der Umsatz der Schaltbau-Gruppe nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen auf Basis der fortgesetzt guten Auftragslage auf knapp 480 Mio. EUR, bereinigt um den Umsatz der zum Verkauf gestellten Sepsa-Gruppe und des Anfang März 2018 veräußerten Industriebremsen-Geschäfts der Pintsch Bubenzer-Gruppe. Der Umsatz ist damit organisch um etwa 11% gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) vor Sondereffekten hat 2018 die Prognose von etwa 3% vom Umsatz auf Basis der vorläufigen Werte gut erreicht und liegt damit wesentlich über dem im Vorjahr erzielten Wert in Höhe von 0,5% vom Umsatz.

Für das Jahr 2019 erwartet die Schaltbau-Gruppe eine weitere spürbare EBIT-Verbesserung auf dem Weg zurück zu historischen Margen. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem durch eine merkliche Belebung des Geschäfts mit Türsystemen für Schienen- und Straßenfahrzeuge, letztere v. a. durch neue Konzepte im Bereich E-Shuttle-Busse. Der steigende Einsatz von dezentralen Energiekonzepten, Energiespeichersystemen und smarter Netzsteuerung für Zukunftsbranchen wie New Energy, E-Mobility, DC Industry und E-Home sorgt dafür, dass sich zudem überdurchschnittliches Wachstum im Geschäft mit Komponenten für Gleichstromschalt- und -ladetechnik zeigen sollte. Weiterhin rechnet die Schaltbau-Gruppe mit erheblichen Fortschritten bei der Gestaltung von kostenoptimierten Produktionsstrukturen und Logistikprozessen.

Im Jahr 2018 hat die Schaltbau-Gruppe ihre bilanziellen Risiken konsequent bereinigt, was u. a. aus Bewertungsanpassungen zu erheblichen nicht operativen Sondereffekten geführt hat. Zuletzt wurde am 18. Februar 2019 die Konzerntochter Alte Technologies S.L.U. zum Verkauf gestellt, womit ein einmaliger Sonderaufwand von etwa EUR 3 Mio. im Jahr 2018 einhergeht. Der Vorstand sieht die Schaltbau Gruppe damit nun auch in bilanzieller Hinsicht gut für die Zukunft aufgestellt.

Die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 und eine genauere Prognose für 2019 werden am 2. April 2019 im Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht.

Über Schaltbau Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik.

Disclaimer Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.

