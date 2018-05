Schleswig-Holsteins Ministerpräsident für Europasteuer

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Sympathie für eine europäische Besteuerung.

"Über eine Europasteuer sollten wir ergebnisoffen diskutieren", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). Sie könne Europa langwieriges Tauziehen um den EU-Haushalt ersparen.

Unter dem Strich dürften aber keine zusätzlichen Belastungen für die Steuerzahler in Deutschland entstehen. Daniel Günther äußerte Kritik am Vorschlag von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger für den künftigen Finanzrahmen der EU. Zwar müsse Deutschland nach dem Austritt Großbritanniens einen angemessenen Beitrag leisten - "Es kann aber nicht sein, dass wir deutlich mehr zahlen - und gleichzeitig einzelne Regionen in Deutschland bei bestimmten Förderungen überproportional benachteiligt werden", sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident.

