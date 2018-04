Schmerzen beim Liegen müssen nicht sein

Bei vielen Menschen werden die Rückenschmerzen während der Nacht grösser und sind am Morgen am schlimmsten. Oft werden die Beschwerden am Tag in kurzer Zeit wieder kleiner. Da stellt sich rasch die Frage: "Ist mein Bett an den Schmerzen und Verspannungen schuld?" Wie muss denn mein Bett sein, damit ich weniger unter Nacken- und Rückenschmerzen leide? Eher ein hartes Bett oder ein weiches Bett? Wie findet man das heraus?

Zürich (pts005/17.04.2018/06:45) - Bei vielen Menschen werden die Rückenschmerzen während der Nacht grösser und sind am Morgen am schlimmsten. Oft werden die Beschwerden am Tag in kurzer Zeit wieder kleiner. Da stellt sich rasch die Frage: "Ist mein Bett an den Schmerzen und Verspannungen schuld?" Wie muss denn mein Bett sein, damit ich weniger unter Nacken- und Rückenschmerzen leide? Eher ein hartes Bett oder ein weiches Bett? Wie findet man das heraus?

Es ist gar nicht so kompliziert, wie es scheint. Entscheidend dafür, welche Matratze oder welches Bett zu Ihnen passt, sind Ihre persönlichen Masse, Ihre Konstitution. Haben Sie breite oder schmale Schultern? Ist Ihre Taille schlank oder eher füllig? Ist Ihre Hüfte kräftig oder schmal? Sind Sie leicht oder eher schwerer?

So finden Sie heraus, wie ein Bett sein muss, damit es weniger Probleme gibt: Sie lassen sich einfach ausmessen.

Am schweizweiten "Tag des richtigen Liegens" am 3. Mai 2018 offerieren die Liege- und Schlaftherapeuten der IG-RLS eine kostenlose Ausmessung mit Liegeanalyse. Damit können Sie feststellen, wie Ihr Bett sein sollte, damit Sie richtig liegen und schlafen können. Mit dem richtig passenden Bett können Sie Verspannungen reduzieren oder sogar vermeiden. Beim Ausmessen erhalten Sie gleich noch Gratis-Tipps, was Sie an Ihrem Bett ändern können, damit Sie ein besseres Ergebnis erzielen. Sie erkennen, auf was Sie achten müssen, wenn Sie eine Matratze oder ein Bett ersetzen wollen. Gleichzeitig erhalten Sie Anregungen und Vorschläge, wie Sie sich verhalten können, um Beschwerden im Bett zu reduzieren oder gar zu eliminieren.

Wenn Sie unter Nacken- oder Rückenschmerzen im Bett leiden, lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen. Verschaffen Sie sich Klarheit, wie Sie Ihren Schlaf Situation konkret verbessern können.

Gratis Ausmess-Aktion - Schlaf- & Liegeberatung an über 40 Standorten in der Schweiz Am 3. Mai 2018 von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

RLS-Beratungszentrum in Ihrer Nähe http://www.tag-des-richtigen-liegens.ch/

Flyer Tag des richtigen Liegens 2018 https://www.spiraldynamik.com/newsarchiv/documents/FlyerTagdesrichtigenLiegens2018.pdf

Die IG-RLS ist ein Zusammenschluss von zertifizierten Liege-und Schlafberatern, Medizinern, Therapeuten, sowie Vertretern aus der Produkte-Entwicklung und der Industrie. Das gemeinsame Ziel besteht darin, gesundheitsbewussten und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen, insbesondere solchen mit Liege- und Schlafproblemen, konkrete Hilfestellung und Problemlösungen zu bieten.

Die Spiraldynamik® Med Center AG ist Partner der IG-RLS.

Spiraldynamik® Kompetenzzentren: Med Center Basel | Bern | Zürich | Luzern | St. Gallen

Die Ärzte und Therapeuten der Spiraldynamik® Med Center & Praxen sind spezialisiert auf funktionelle Diagnostik und Behandlung von Beschwerden des Bewegungssystems. Die Spezialisten für die Zusammenhänge im Bewegungssystem vermitteln ihr Know-how gezielt und individuell durch spezialisierte Therapien und Schritt-für-Schritt-Übungsanleitungen.

Spiraldynamik® Med Center & Praxen http://www.spiraldynamik.com/medcenter.htm

Spiraldynamik Konzept http://www.spiraldynamik.com/konzept.htm

