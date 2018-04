11.04.2018 - 01:58 Uhr Schockierende Aussage von Mark Zuckerberg: … to make sure those tools are used for good

Diese schockierende Aussage machte Mark Zuckerberg am Dienstag vor dem US-Senat: "Across the board, we have a responsibility to not just build tools, but to make sure those tools are used for good. It will take some time to work through all of the changes we need to make, but I'm committed to getting it right." Den vollständigen Artikel auf wallstreet-online.de lesen.