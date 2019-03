Schüler und Schülerinnen der ISR Neuss präsentieren in Deutscher Bank Düsseldorf ihre künstlerischen Abschlussarbeiten

In der Filiale der Deutschen Bank Düsseldorf an der Düsseldorfer Königsallee (Königsallee 45/47) präsentieren Schüler und Schülerinnen der International School on the Rhine (ISR) in Neuss noch bis zum 2. April ihre künstlerischen Abschlussarbeiten. Das Spektrum der Werke der sieben ISR-Absolventen ist groß. Sie präsentieren von klassischen Gemälden, über Fotokunst bis hin zu 3D-Kompositionen die unterschiedlichsten Darstellungsformen. Auch die Inhalte sind sehr unterschiedlich und behandeln viele unterschiedliche Themen der politischen Diskussion und des täglichen Zusammenlebens. Johanna Henebry, Leiterin des Bereiches Kunst an der ISR, ist begeistert wegen des Niveaus der Arbeiten: "Es ist erstaunlich, mit welcher Vielfalt, Kreativität und Qualität die Schüler ihre Werke gefertigt haben. Und das in einer Schulphase mit hoher Beanspruchung durch Klausuren und Lernen für das International Baccalaureate. Das macht stolz."

Neuss/Düsseldorf (pts032/29.03.2019/15:30) - In der Filiale der Deutschen Bank Düsseldorf an der Düsseldorfer Königsallee (Königsallee 45/47) präsentieren Schüler und Schülerinnen der International School on the Rhine (ISR) in Neuss noch bis zum 2. April ihre künstlerischen Abschlussarbeiten. Das Spektrum der Werke der sieben ISR-Absolventen ist groß. Sie präsentieren von klassischen Gemälden, über Fotokunst bis hin zu 3D-Kompositionen die unterschiedlichsten Darstellungsformen. Auch die Inhalte sind sehr unterschiedlich und behandeln viele unterschiedliche Themen der politischen Diskussion und des täglichen Zusammenlebens. Johanna Henebry, Leiterin des Bereiches Kunst an der ISR, ist begeistert wegen des Niveaus der Arbeiten: "Es ist erstaunlich, mit welcher Vielfalt, Kreativität und Qualität die Schüler ihre Werke gefertigt haben. Und das in einer Schulphase mit hoher Beanspruchung durch Klausuren und Lernen für das International Baccalaureate. Das macht stolz."

Für ISR-Geschäftsführer Peter Soliman sind diese Präsentationen ein wichtiger Beleg für das umfassende Bildungsangebot der ISR. "Es ist eines unserer zentralen Anliegen, auch die künstlerischen Talente der jungen Leute zu fördern." Die Präsentation der Werke in der Öffentlichkeit ist zudem nicht nur eine Anerkennung der Qualität der Arbeiteten. Soliman: "Mit solchen Ausstellungen können wir der Region auch etwas zurückgeben. Es lohnt sich immer auf solche engagierten jungen Leute zu vertrauen. Diese können mit ihrer Kreativität und ihren Fähigkeiten die Gesellschaft bereichern."

Disclaimer Die International School on the Rhine gGmbH (ISR) mit Sitz in Neuss ist eine privat geführte gemeinnützige Einrichtung. Mehr als 860 Schüler aus der Region und aus aller Welt bereiten sich gemeinsam auf international anerkannte Schulabschlüsse vor. Akademische Exzellenz und Charakterbildung stehen im Zentrum der Ausbildung und qualifizieren für ein Studium an führenden Universitäten in Deutschland und weltweilt. Für jüngere Kinder bietet die ISR einen internationalen Kindergarten auf dem ISR Campus. Schulbusse ermöglichen den sicheren Weg zur ISR aus Düsseldorf und dem gesamten Rhein Kreis Neuss. Anfragen zu Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule werden ganzjährig entgegengenommen: dagmar.rubino@isr-school.de und isabel.reimann@isr-school.de

Ihr Ansprechpartner: Annika Poestges, Telefon:+49 (2131) 403 88-14, -0 E-Mail: annika.poestges@isr-school.de; http://www.isr-school.de

(Ende)

Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.isr-school.de

Neuss/Düsseldorf (pts032/29.03.2019/15:30)