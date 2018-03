Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: langjährige Produktqualität ausgezeichnet

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG, DE0007218901

DLG-Auszeichnung "für langjährige Produktqualität" an die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG

Frankfurt a.M./ Bad Schwalbach, 28.03.2018. Seit vielen Jahren beteiligt sich die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG erfolgreich an den Qualitätsprüfungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Frankfurt a.M. Die zahlreichen Prämierungen von vielen Produkten sind der Beweis für die beeindruckende Qualitätsarbeit der Molkerei.

Die DLG hat im Jahr 2018 die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI mit dem "Preis für langjährige Produktqualität" nun zum 15. Mal mit einer besonderen Urkunde ausgezeichnet. Das Unternehmen erhält diese Auszeichnung für seine nachhaltige Produktqualität, die bei den neutralen und freiwilligen DLG-Qualitätsprüfungen für Milch und Milcherzeugnisse seit Jahren bestätigt wird. Die regelmäßige Qualitätsleistung von SCHWÄLBCHEN überzeugte die Experten-Jury bei den Internationalen DLG-Prüfungen für Milch und Milcherzeugnisse.

Die Voraussetzungen hierfür sind, dass Lebensmittelhersteller fünf Jahre in Folge mit jeweils mindestens drei Prämierungen pro Jahr an den Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Hersteller mit dem "Preis für langjährige Produktqualität" ausgezeichnet, sofern die Qualitätsprüfungen ununterbrochen durchgeführt werden.

Kontakt: Herr Günter Berz-List Email: info@schwaelbchen-molkerei.de Tel. 06124-503-0 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG Schlagwort(e): Unternehmen

28.03.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG Bahnhofstr. 38 65307 Bad Schwalbach

Deutschland Telefon: 06124-503-0 Fax: 06124-503-57 E-Mail: info@schwaelbchen-molkerei.de Internet: www.schwaelbchen-molkerei.de ISIN: DE0007218901 WKN: 721890 Indizes: CDAX Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) Ende der Mitteilung DGAP-Media

669787 28.03.2018