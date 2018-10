Schweizer Electronic AG: Dr. Rolf Merte steigt als CEO bei SCHWEIZER ein

Schweizer Electronic AG, DE0005156236

Dr. Rolf Merte steigt als CEO bei SCHWEIZER ein

Schramberg, 09. Oktober 2018 - Der Vorstand der Schweizer Electronic AG ist

wieder zu dritt. Der Aufsichtsrat von SCHWEIZER hat Dr. Rolf Merte für die

Dauer von fünf Jahren zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt

und ihn mit Wirkung vom 08. Oktober zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Der gebürtige Marburger und seit über einem Jahrzehnt im Schwarzwald

verwurzelte Rolf Merte blickt bereits auf eine langjährige internationale

Tätigkeit sowohl in der Forschung als auch in der Industrie - in

Top-Managementpositionen bei Weltmarktführern aus dem Technologiebereich -

zurück. Nach dem Studium der Theoretischen Elektrotechnik an der Technischen

Universität Berlin widmete er sich zunächst der Forschung. Dabei war er

unter anderem am CERN im Kanton Genf/ Schweiz, in Stanford/USA und in Berlin

aktiv, wo er im Jahr 2000 promoviert wurde. Anschließend startete seine

industrielle Laufbahn in global operierenden Technologieunternehmen im

Forschungszentrum der ABB AG in Heidelberg und führte ihn über verschiedene

Führungspositionen, als Produktgruppenleiter bei der BERU AG, heute

BorgWarner, als Technischer Leiter bei der Hüttinger Elektronik GmbH & CoKG

in Freiburg, heute Trumpf-Hüttinger, sowie als Divisionsleiter der SMA Solar

Technology AG. Zuletzt verantwortete Dr. Merte als Vorstand des

Messgeräteherstellers Testo SE & Co KGaA die Technologie- und

Supply-Chain-Bereiche. Er sammelte darüber hinaus umfangreiche Erfahrungen

als Geschäftsführer diverser europäischer und asiatischer Konzerntöchter.

Im Hinblick auf die Großinvestition in China und die bevorstehende

Markteinführung der Embedding Technologie wird Dr. Merte einen sehr

wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie

von SCHWEIZER leisten und gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Nicolas

Schweizer und Marc Bunz die Internationalisierung und den eingeschlagenen

Wachstumskurs vorantreiben. Dazu Michael Kowalski, Vorsitzender des

Aufsichtsrats der Schweizer Electronic AG: "Dr. Merte ist international sehr

gut vernetzt und bringt einen überdurchschnittlichen Branchenerfahrungsmix

mit, was für die diversitären Geschäftsfelder von SCHWEIZER äußerst wichtig

ist.

Dank seiner langjährigen Erfahrung in unseren Zielmärkten, gerade der

Automobilzulieferindustrie und der elektrischen Energiewandlung und

-speicherung, bringt er ein umfassendes Applikationsverständnis mit und

versteht die Anforderungen unserer heutigen und besonders der zukünftigen

Kunden von Schweizer. Neben seiner technologischen Expertise im Bereich der

Leistungselektronik, der Hochfrequenz- und der Hochtemperaturelektronik,

sind seine Kompetenzen im Bereich der internationalen

Organisationsentwicklung und natürlich seine Asienerfahrung, sehr wichtig

für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und das darüber hinaus. Er

passt sehr gut zu SCHWEIZER. Der Aufsichtsrat und ich, und auch die

Vorstände, wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten."

Dr. Rolf Merte, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG, freut

sich auf seine neue berufliche Herausforderung. "Sehr gerne übernehme ich

diese sehr verantwortungsvolle Position bei der Schweizer Electronic AG auf

dem Sulgen. SCHWEIZER ist mir seit vielen Jahren aus der Kundensicht als

innovatives und sympathisches Hochtechnologie-Unternehmen bekannt, und ich

freue mich jetzt zum einen auf den Seitenwechsel und die Zusammenarbeit mit

dem gesamten Team und zum anderen darauf, zusammen mit meinen

Vorstandskollegen die richtigen Weichen zu stellen, um das seit 169 Jahren

erfolgreich bestehende Unternehmen nachhaltig fit für die Zukunft zu machen

und sicherzustellen, dass die Erfolgsgeschichte konsequent und

zielorientiert fortgeschrieben wird."

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz. SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative

Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und

Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen

Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte

zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende

Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic

zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko

Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und

fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In

Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip

Embedding-Markt erschlossen werden.

Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im

Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849

von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in

Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623")

zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Christina Blake

Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-213

Fax: +49 7422 / 512-777-213

Email: communications@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.mehralsleiterplatten.de

