Schweizer Spitzenkoch und die Hormonkommissarin laden zum hormonischen Vortrag und Apéro

Rüti, ZH (pts005/05.09.2018/07:30) - Wenn sich ein Spitzenkoch und eine Hormonspezialistin zusammentun, um zu zeigen, wie fein Hormone schmecken können, dann kann man einiges Positives für Körper und Geist erwarten. In ihrem Vortrag erklärt die Hormonkommissarin Christine Thanner http://www.hormon-power.ch , dass Hormone die Regisseure für unser gesamtes Leben sind. Thanner präsentiert im Erlebnis-Vortrag sechs wichtige Hormone für unseren Körper, Psyche und Gehirn, die dann vom Spitzenkoch mit 14 Gault Millau-Punkten und Gewinner des Gastrostern 2017, René Kaufmann, in delikate Apéro-Häppchen verwandelt werden und natürlich verkostet werden können. Inklusive seiner bereits berühmten Hormonsuppe, die seit der ersten Auflage dieses Events immer für Begeisterung bei den Gästen sorgt.

Hormone sind Regisseure unseres Lebens

Hormone wecken uns am Morgen auf und lassen uns am Abend schlafen. Wie wichtig diese körpereigenen Botenstoffe für uns Menschen sind, wird spätestens dann klar, wenn sie zu tief oder zu hoch sind. Genau darüber berichtet Christine Thanner in ihrem Vortrag: "Hormone werden immer noch zu wenig beachtet in der Medizin. Dabei steuern sie wirklich alles. Ich erlebe in meiner Praxis - nebst der Allgemeinbevölkerung - sogar scheinbar gesund lebende Sportler oder auch Veganer mit dramatischer Hormonunterversorgung, die nicht wissen, was ihnen fehlt, weil sie zu wenig auf eine hormongerechte Lebensweise achten", so Thanner.

Und weiter: "Im Laufe des Lebens oder bei Überbeanspruchung, wird das Hormongleichgewicht meist gestört, beziehungsweise die Hormonwerte gehen zurück. Damit beginnen die Beschwerden und der Alterungsprozess. Um körperlich, geistig, psychisch fit zu bleiben, ist es wichtig, vorzubeugen. Ein Test gibt Auskunft darüber, wo und welche Hormonwerte zu tief oder zu hoch sind. Mit unserem Apéro wollen wir zeigen, wie genussvoll und einfach man Hormone in seiner Nahrung einbauen kann, um Leistungsfähigkeit, geistige Fähigkeiten, Stimmungen, Schlaf, Energie, Gelenke, Lust, körperliche Attraktivität, Haut, Haare, Organe wie zum Beispiel die Prostata, Gebärmutter positiv zu beeinflussen."

Im Vortrag kommen folgende Themen zur Sprache:

- Warum sind körpereigenen Hormone so wichtig?

- Welches sind sechs wichtige Hormone für Frauen und Männer?

- Warum kann ich nachts nicht ein-oder durchschlafen?

- Wieso habe ich so wenig Energie und bin antriebslos?

- Was kann ich gegen Kopfschmerzen/Migräne tun?

- Warum muss ich nachts so häufig auf das WC?

- Was kann ich gegen Hitzewallungen tun?

- Womit haben Allergien, Haut-und Haarprobleme zu tun?

- Weshalb schmerzen mich Rücken und Gelenke?

- Was gibt es gegen Reizbarkeit und schlechte Stimmung?

- etc.

Sie erfahren auch Fallbeispiele aus Thanners Praxis.

Ein Spitzenkoch kocht harmonisch mit Hormonen

Nach dem Vortrag findet der Apéro Riche statt, den der Gewinner des Gastrosterns 2017 - Koch René Kaufmann - nach den Vorgaben von Christine Thanner zusammengestellt hat. René Kaufmann schmunzelt: "Ich gebe mein Bestes, um Powerhormone auch zur Gaumenpower werden zu lassen. Auf alle Fälle gibt es wieder unsere schon berühmte Hormonsuppe, mit zwei wichtigen Hormonen, die der Mensch benötigt. Die Teilnehmer der letzten gemeinsamen Vortrag-Aperós waren begeistert. Was zusätzlich noch geboten wird - das ist noch mein Geheimnis."

Termin für diesen "hormonisierenden" Event mit Hormon-Apéro und Vortrag: Samstag, 15. September 2018, 9.55 Uhr (Ende circa 13 Uhr), Hotel & Restaurant Rössli Illnau (bei Zürich)

Infos und Anmeldung: https://en.xing-events.com/FLZRRJF.html

(Ende)

Aussender: Zentrum für Vitalität und Hormon-Power® Ansprechpartner: Christine Rosa Thanner Tel.: +41 44 994 57 27 E-Mail: info@hormon-power.ch Website: www.hormon-power.ch

