Scientist.com arbeitet mit britischer BioIndustry Association zusammen

Scientist.com, der weltweit größte Marktplatz für ausgelagerte wissenschaftliche Dienste, hat heute eine Partnerschaft mit der BioIndustry Association (BIA), dem britischen landesweiten Fachverband für innovative Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, angekündigt. Dank dieser Partnerschaft werden die Mitglieder der BIA Zugang zum Marktplatz von Scientist.com haben, sich weltweit mit Fachleuten vernetzen und individuelle wissenschaftliche Dienste kaufen können, wie sie für F&E von Medikamenten gebraucht werden.

Die BIA spielt eine integrale Rolle bei der Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika in Großbritannien und bemüht sich darum, auf die Regierung einzuwirken, um sicherzustellen, dass Unternehmen in Großbritannien mit dem bestmöglichen Biotech-Ökosystem wachsen und skalieren können. Die Mitglieder der BIA bekommen jetzt den zusätzlichen Vorteil eines Online-Marktes, um ihren Bestellbedarf zu decken. Auf Scientist.com kommen über 2.600 vorqualifizierte CROs auf einer einzigen digitalen Plattform zusammen. Wissenschaftler haben es damit einfach, sich hier mit Fachexperten in Verbindung zu setzen, individuelle Experimente zu konzipieren und dann ohne Verzug in gesetzlicher oder finanzieller Hinsicht Käufe vorzunehmen.

„Das BIA Business Solutions-Programm ist das größte Programm Großbritanniens für Kosteneinsparungen im Bereich der Biowissenschaften. Die Mitgliedsfirmen können sich damit volumenbasierte Rabatte, wettbewerbsfähige Konditionen und weitere Vorteile bei Produkten und Diensten im Zusammenhang mit der Forschung sichern“, sagte Kevin Lustig, PhD, CEO und Gründer von Scientist.com. „Scientist.com ermöglicht es Wissenschaftlern in Großbritannien, die Mitglied der BIA sind, sich mit Tausenden vorqualifizierter Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organizations, CROs) zu vernetzen und schnell individuelle wissenschaftliche Dienste zu erstellen und zu kaufen.“

Mehr über Scientist.com erfahren Sie auf dem UK Bioscience Forum 2018, das am Donnerstag, den 18. Oktober im Queen Elizabeth II Conference Centre in Westminster, London stattfinden wird.

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien – während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit in vollem Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten größten Pharmaunternehmen der Welt, viele führende Biotech-Unternehmen, VWR sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen USD von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, dem Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures und dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo und anderen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

Folgen Sie Scientist.com in den sozialen Medien: YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ und Instagram.

Über die BIA

Die BioIndustry Association (BIA) wurde vor über 25 Jahren in der Anfangsphase der Biotechnologie gegründet. Sie ist der Fachverband für innovative Unternehmen, die in der britischen Biowissenschaft tätig sind. Zu den Mitgliedern zählen neue und etabliertere Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, Pharmaunternehmen, Forschungsorganisationen, wissenschaftliche und philanthropische Organisationen sowie Serviceanbieter im Bereich der Biowissenschaften. Die BIA repräsentiert die Interessen ihrer Mitglieder für viele verschiedene Interessenvertreter von Regierung und Regulierungsbehörden bis hin zu Patientengruppen und den Medien. Es ist unser Ziel, die Position Großbritanniens als globales Zentrum und als bester Standort für innovative Forschung und Vermarktung zu sichern und unsere weltweit führende Forschungsbasis damit in die Lage zu versetzen, Gesundheitslösungen zu liefern, die im Leben der Menschen wirklich etwas bewirken können. Weitere Informationen finden Sie auf www.bioindustry.org und twitter.com/BIA_UK.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181003005936/de/