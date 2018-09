Scientist.com fügt den erfahrenen Arzneijäger Mark Herbert seinem Management-Team hinzu

Scientist.com, der in der Biowissenschaftsbranche führende Online-Marktplatz für ausgelagerte Forschung, gab heute die Ernennung von Mark Herbert zu seinem obersten Führungsteam bekannt. Als Chief Business Officer des Unternehmens wird er sich darauf konzentrieren, das schnelle Wachstum und die schnelle Expansion des Unternehmens in neue Forschungsgebiete und Länder fortzusetzen.

Scientist-entrepreneur Mark Herbert brings his strong scientific background and business experience to Scientist.com as new Chief Business Officer. (Photo: Business Wire)

„Die Forschungsbeschaffungsplattform Scientist.com revolutioniert die Art und Weise, wie medizinische Forschung erfolgt“, sagte Mark Herbert, der neue Chief Business Officer von Scientist.com. „Ich freue mich darauf, dabei zu helfen, neue Partnerschaften zu etablieren, bestehende Partnerschaften auszuweiten und unser Ziel voranzubringen, einen innovativen und bahnbrechenden Marktplatz für die globale Biowissenschaftsbranche zu schaffen.“

Mark hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Forschung auf vielen Plattformen und Therapiebereichen. Er war zuletzt Interim President von Arcturus Therapeutics, eines börsennotierten Unternehmens, wo er Betriebs-, Geschäftsentwicklungs- und Allianzenmanagementaktivitäten leitete. In seiner Zeit bei Arcturus etablierte Mark strategische Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen, erwarb Lizenzen für wichtige geistige Eigentumsrechte und sicherte nicht verwässernde Finanzierung über die Cystic Fibrosis Foundation. Zuvor war er Leiter von Geschäftsentwicklung und Vertrieb in den USA bei STA Pharmaceutical Co., Ltd., der Abteilung für kleine Molekülentwicklung und Produktion von WuXi AppTec, wo er für die gesamte Geschäftsentwicklung in Nordamerika zuständig war. Mark war zuvor auch Director of Pharmaceutical Sciences bei Aragon Pharmaceuticals, Inc., die 2013 von Johnson & Johnson erworben wurde. Er ist Verfasser oder Erfinder von über 35 von Experten begutachteten Manuskripten und Patenten und hat die Einreichung von 13 Anträgen für neue Prüfpräparate (investigational new drug, IND) und von einem Antrag für ein neues Präparat (new drug application, NDA) geleitet oder dazu beigetragen.

„Mark ist ein herausragender Wissenschaftler und Unternehmer mit einer seltenen Kombination von technischem Talent und einem Sinn für Geschäftsentwicklung“, sagte Dr. Kevin Lustig, CEO und Gründer von Scientist.com. „Sein starker wissenschaftlicher Hintergrund und seine geschäftlichen Kenntnisse werden uns dabei helfen, die richtigen Beziehungen aufzubauen und unsere schnelle Expansion nach Europa, Japan und China fortzusetzen.“

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien – während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit in vollem Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, VWR sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen USD von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, dem Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures und dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo und anderen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

