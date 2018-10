Scientist.com kündigt vierten Podcast in der Mendelspod-Serie über Qualität und Vorschiften bei biologischen Proben humanen Ursprungs an

Scientist.com, der führende Online-Marktplatz der Biowissenschaftsbranche für ausgelagerte Forschung, hat den erfolgreichen Abschluss einer vierteiligen Podcastserie über biologischen Proben humanen Ursprungs und Biobanking bekanntgegeben. Die vier Gäste lieferten wertvolle Einblicke und Ideen aus wissenschaftlicher und pharmazeutischer Perspektive sowie aus dem Blickwinkel kleinerer Unternehmen. Die Episoden wurden von Mendelspod präsentiert, einem der führenden Podcasts in den Biowissenschaften.

In der Serie waren Fachleute zu den Themen Vorschriften für biologische Proben humanen Ursprungs, Biobanking und Compliance vertreten, darunter Carolyn Compton, PhD, Chief Medical Officer der National Biomarker Development Alliance und ASU-Professorin; Shannon McCall, PhD, Leiterin der Precision Cancer Medicine Initiative am Biorepository and Precision Pathology Center der Duke University; Kirstin Goldring, PhD, Beraterin der Europäischen Gesellschaft für Biopräservierung und Biobanking und Mitglied der ISBER; sowie Matt McLoughlin, Vice President für Compliance bei Scientist.com. Die behandelten Themen reichten von der Nachhaltigkeit von Biobanken bis hin zu einer Diskussion über COMPLi™, das proprietäre Compliance-Netzwerk von Scientist.com für die Überwachung der Gewinnung biologischer Proben humanen Ursprungs für die Forschung.

„Es war mir eine Ehre, in einer Gruppe so angesehener und kompetenter Redner zu den Themen Qualität biologischer Proben humanen Ursprungs und Biobanking dabei sein zu dürfen“, sagte McLoughlin dazu. „Mit Foren wie diesem wird Bewusstsein über die Nachhaltigkeit von Biobanken geschaffen, und wir können damit mehr standardisierte Regeln für die Gewinnung biologischer Proben humanen Ursprungs erstellen.“

Sämtliche Podcasts erhalten Sie kostenlos unter https://mendelspod.com/.

