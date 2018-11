Scientist.com und HealthEconomics.Com starten Online-Marktplatz für Health Economic & Outcomes Research und Real-World Evidence

Scientist.com und HealthEconomics.Com haben heute den Start des HEOR & RWE Marketplace bekannt gegeben. Diese Onlinelösung beschleunigt das Einkaufs- und Beschaffungsverfahren für Forscher und Anbieter von Diensten für HEOR, RWE und Marktzugang. Durch Optimierung des Verfahrens für Käufer und Verkäufer wird dieser Marktplatz schnellere Vertragsabschlüsse, Einblicke und rascheren Marktzugang ermöglichen.

„HealthEconomics.Com ist einer der weltweiten Marktführer in der RWE-/HEOR-Community“, erklärte Kevin Lustig, Ph.D., CEO und Gründer von Scientist.com. „Diese Marktkooperation wird es ihrer großen Anwenderbasis ermöglichen, sich leicht mit einem vielfältigen Netzwerk aus vorqualifizierten, globalen RWE-/HEOR-Anbietern zu vernetzen, zu vergleichen und bei ihnen einzukaufen.“

Unternehmen im Bereich Biowissenschaften nutzen HEOR- und RWE-Daten vermehrt, um Informationen über die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten neuer und existierender Arzneimittel zu erhalten und mehr darüber zu erfahren, welchen Erfolg Medikamente nach einer Zulassung hatten. Einkaufs- und Beschaffungsverfahren für HEOR, RWE und ähnliche Bereiche stellen für Käufer und Anbieter komplexe Verfahren dar. In Bereichen mit so viel Outsourcing muss mehr auf die Hindernisse für effektive Beschaffung geachtet werden. Mit einer Marktplatzlösung kann das Verfahren optimiert werden, während gleichzeitig der Verwaltungsaufwand verringert und schnellere Einblicke gewonnen werden können.

„Der HEOR & RWE Marketplace sorgt für schnelleren Marktzugang, da Forscher dadurch Zugang zu einem weltweit kuratierten Pool von Anbietern erhalten, während sich die Verkäufer von HEOR-/RWE-Diensten schneller mit den Käufern vernetzen können“, so Patti Peeples, Ph.D., R.Ph. und CEO von HealthEconomics.Com. „Durch Verbesserung des Forschungs-Sourcing-Verfahrens können wir schnellere Einblicke ermöglichen, Kosten senken und letztlich die Patientenversorgung verbessern.“

Weitere Informationen und die Anmeldung zum HEOR & RWE Marketplace finden Sie auf www.scientist.com/healtheconomics

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien – während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit in vollem Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, VWR sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen USD von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, dem Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures und dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo und anderen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

Über HealthEconomics.Com

HealthEconomics.Com ist die umfassendste und glaubwürdigste CONNECTED COMMUNITY™, die als globaler Link für die Interessenvertreter-Communitys in den Bereichen Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung, empirische Beweise und Pharmamarktzugang dient. HealthEconomics.Com verbindet Menschen mit Ressourcen, Forschungsarbeit, Schulungsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen und Richtlinien – alles an einer Stelle – mit der unternehmerischen Zielsetzung, die Kommunikation über die Wertschöpfung im Gesundheitswesen zu verbessern, was letztlich zu besseren Ergebnissen im Gesundheitswesen und zu geringeren Kosten führt. Weitere Informationen finden Sie unter healtheconomics.com . Folgen Sie HealthEconomics.Com in den sozialen Medien: LinkedIn, Twitter, Facebook, Vimeo

