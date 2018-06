Scientist.com veranstaltet Webinar zur Nutzung der Blockchain-Technologie in den Biowissenschaften

Scientist.com, der führende Online-Marktplatz der Biowissenschafts-Industrie für ausgelagerte Forschungsleistungen, hat heute die Zusammenstellung einer Fachgruppe von Experten bekanntgegeben, um den Einsatz von Blockchain zur Verwaltung von Daten innerhalb der Biowissenschaften zu diskutieren. Das Webinar findet am 13. Juni 2018 um 11:30 Uhr EDT statt und behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter die vorhersehbaren Vorteile und potenziellen Herausforderungen der Verwendung von Blockchain in den Biowissenschaften, wie Blockchain die Art und Weise, wie Daten erfasst, gespeichert und später verifiziert werden, revolutionieren kann und wie Blockchain die Entdeckung von Medikamenten vorantreiben kann.

Die Fachgruppe besteht aus Experten für Technologie, Genomik und Blockchain, darunter Andrew Hessel, PhD, CEO von Humane Genomics Inc., Ron Ranauro, Gründer von Incite Advisors/TrialIO und Christopher Petersen, CTO und Mitgründer von Scientist.com. Die Fachgruppenmitglieder werden unter anderem ihre Ideen darüber austauschen, wie Blockchain die in den Biowissenschaften produzierten Daten erfassen und verwalten kann, ob Blockchain sicher mit hochvertraulichen Informationen verwendet werden kann und welche Rolle Blockchain bei der Erfassung der Daten spielen kann, die während der verschiedenen Phasen des Arzneimittelentdeckungsprozesses anfallen. Sie werden auch auf die Fragen der registrierten Teilnehmer während des Webinars antworten.

Hier können Sie sich für das kostenlose Webinar „Blockchain Beyond Cryptocurrency: Applying Blockchain Technology to the Life Sciences“ anmelden.

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien – während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit in vollem Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, VWR sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen $ von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, dem Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures und dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo sowie von anderen Quellen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

