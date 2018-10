Sciolla Investment GmbH & Co. KG,

Sciolla & Beilborn Immobiliengruppe mit Vermietungserfolg: Von 20 Prozent auf 100 Prozent im Portfolio Marburg/Gießen - Wachstum mit Fokus Mikroapartments Marburg, 2. Oktober 2018 - Die Sciolla & Beilborn Immobiliengruppe ("S&B"), ein Asset Manager und Projektentwickler von Wohnhäusern sowie Wohn- und Geschäftshäusern, hat ihr Teilportfolio in Marburg und Gießen erfolgreich vollvermietet. Der Vermietungsstand von 100 Prozent wurde nach aktiver Arbeit mit dem Bestand zu Ende September 2018 und damit pünktlich zum Semesterbeginn in den beiden Studentenstädten erreicht. Das Marburg-/Gießen-Portfolio von S&B besteht aus 15 Wohn- und Geschäftshäusern mit rund 200 Wohneinheiten (Wohn- und Nutzfläche von rund 10.000 m²), die in den vergangenen 18 Monaten von S&B erworben wurden. Der anfängliche Leerstand zum Erwerbszeitpunkt lag bei 80 Prozent. Die Immobilien generieren jährliche Nettokaltmieten von rund 1,8 Millionen Euro. Die Wohnungen sind überwiegend an Studenten vermietet. S&B möchte in den kommenden Jahren den auf Mikroapartments fokussierten Immobilienbestand sowie die Projektentwicklungspipeline deutlich erweitern.

Matteo Sciolla, Managing Partner S&B, über die Vollvermietung in Marburg und Gießen: "Die Vollvermietung unseres größten Teilportfolios ist ein großer Erfolg und zeigt die Attraktivität unseres Immobilienbestandes, den wir durch aktives Asset Management weiterentwickelt haben."

Sciolla zu den Zukunftsplänen von S&B: "Bereits heute hat unser gesamtes Immobilienportfolio, inklusive unseres Baulands, einen Verkehrswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich - das ist eine gute Basis für mehr. Wir wollen jetzt mit unserer Gesellschaft über organisches Wachstum, Zukäufe von Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen in eine neue Größenordnung wachsen. Die hohe und weiter steigende Nachfrage nach Mikroapartments sowie unsere Expertise in Ankauf und Entwicklung attraktiver Immobilien bilden die Grundlage dafür."

Über die Sciolla & Beilborn Immobiliengruppe Die Sciolla & Beilborn Immobiliengruppe ("S&B") wertet Wohnhäuser sowie Wohn- und Geschäftshäuser nach dem Erwerb über gezielte Asset Management- und Property Management-Maßnahmen in technischer und kaufmännischer Hinsicht auf. Mit dieser Value-Add-Strategie realisiert S&B überdurchschnittliche Renditen. Die Objekte werden nach erfolgreicher Wertentwicklung im eigenen Bestand gehalten oder an Investoren veräußert. S&B fokussiert sich in der Nutzungsart auf Mikroapartments. Zielgruppen als Mieter sind insbesondere Studenten, Wochenendpendler und Singles. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Metropolregionen mit langfristig stabiler Perspektive. Neben dem Bestandsmanagement ist S&B auch in der Projektentwicklung tätig. S&B verfolgt eine auf bundesweites Wachstum des Immobilienportfolios und des Unternehmens ausgerichtete Strategie.

Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 (0)69 905505-52 E-Mail: s-b@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt am Main

