Sebastian Schepis als Redner auf der Blockchain Futurist Conference 2018 eingeladen

Toronto, Ontario ? 14. August 2018 ? Blockchain Foundry Inc. (?BCF? oder das ?Unternehmen?) (CSE:BCFN) freut sich, bekannt zu geben, dass Sebastian Schepis, CIO des Unternehmens und Entwickler des Blockchain-Protokolls Syscoin, ausgewählt wurde, um auf der Blockchain Futurist Conference 2018, die am 15. und 16. August 2018 in Toronto, Ontario stattfindet, zu sprechen.

Herr Schepis ist ein geladener Redner auf der Konferenz und wird über die Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf die Zukunft von Big Data sprechen und dabei besonders auf reale Anwendungen dieser Technologie eingehen.

?Die Futurist Conference ist eine großartige Gelegenheit. Ich freue mich, mein Wissen und meine Erfahrung mit der Integration von Blockchain-Technologie in Geschäftslösungen mit einem so vielfältigen Publikum zu teilen?, sagte Herr Schepis.

Als erfahrener Blockchain- und Kryptowährungs-Entwickler nutzt Herr Schepis seit 2014 die Blockchain-Technologie, um Geschäftsplattformen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen zu entwerfen und entwickeln.

Herr Schepis und das Team von Blockchain Foundry definieren die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten speichern und sichern, neu. Durch die Entwicklung benutzerfreundlicher, kreativer Geschäftslösungen auf Blockchain-Basis arbeiten sie daran, die Datensicherheit und -funktionalität zu erhöhen und gleichzeitig die Geschäftskosten zu senken.

Über Blockchain Foundry Inc.

Blockchain Foundry entwickelt und vermarktet Geschäftslösungen auf Blockchainbasis und berät Geschäftskunden, welche die Blockchain-Technologie in ihren Geschäftsbetrieb einbinden wollen.

Ansprechpartner für Medien:

Christopher Marsh

Chief Financial Officer

(647) 330-4572

110 Yonge Street, Suite 1402

Toronto, Ontario

KANADA M5C 1T4

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Teile dieser Pressemitteilung können ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Sie werden auch als ?zukunftsgerichtete Aussagen? bezeichnet und es liegen ihnen daher möglicherweise auch keine historischen Fakten zugrunde. Im Rahmen der Möglichkeiten wurden Begriffe wie ?wird?, ?plant?, ?erwartet?, ?zielt ab auf?, ?setzt fort?, ?schätzt?, ?prognostiziert?, ?glaubt?, ?beabsichtigt?, ?kann?, ?könnte? oder ?würde? und die negative Form solcher Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen ?können?, ?könnten?, ?würden? oder ?werden? verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Ereignisse, zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gewertet werden und sind nicht zwingend zuverlässige Indikatoren dafür, wann oder wodurch solche Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse - wenn überhaupt - erzielt werden. Die Leser sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewerten, da sie die derzeitige Auffassung der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind und zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen basieren, die BCF zwar als angemessen erachtet, die jedoch naturgemäß aus geschäftlicher, wirtschaftlicher, regulatorischer, wettbewerbsbedingter, politischer und sozialer Sicht beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von BCF erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!