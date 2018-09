Securifx-UFOs optimieren Logistik von Staplerfahrzeugen gleich siebenfach

Bei der UFO-Technologie handelt es sich um ein innovatives High-Tech-System, das mittels Hochfrequenz-Funktechnik die Kommunikation und Organisation von Logistikfahrzeugen wie Gabelstapler und Flurförderfahrzeugen erleichtert. Durch Funktechnik fallen im Betrieb auch keine Kosten an. Erfinder und Geschäftsführer Edmund Breitenfeld von der Securifix GmbH: "Kommunikationslösungen über die Hochfrequenz-Funktechnik sind variabel und können auf individuelle Wünsche des Kunden zugeschnitten werden und optimieren die Unternehmenslogistik gleich siebenfach." http://www.securifix.eu

Securifix-Stapler-Portale samt UFO-Software und Staplerruf- und Staplerleitsystem ermöglichen: 1. Beschleunigung der internen Lieferfrequenz 2. Optimale Nutzung von Lagerraum (im Idealfall kann der sogar reduziert werden) 3. Optimierung und Automatisierung des Materialflusses 4. Effektive Organisation und Optimierung des gesamten Staplerverkehrs 5. Vermeiden von unnötigen Leerfahrten der Gabelstapler 6. Bestmögliche Koordination des Staplerverkehrs 7. Blaumachen der Staplerfahrer zu enttarnen

Die Staplermobilstellen von Securifix können auch Sonderfunktionen entgegennehmen und ausführen, die vorher programmiert wurden, wie das Auffüllen von Material und das Öffnen einer Tür oder eines Tores. Dafür ist das Leitsystem LT04 prädestiniert. Für Rufmeldung und Warenaufnahme ist das LT03-Rufsystem ausgelegt. Die Systeme sind staub- und wasserunempfindlich und die Anzeigen sind aus Flüssigkristall und daher sehr robust im täglichen Einsatz.

Einfache Handhabung und kostengünstig im laufenden Betrieb

Trotz des futuristisch klingenden Namens ist die Bedienung der UFO-Technologie denkbar einfach und benötigt nicht einmal große Computer. Alles ist so konzipiert, dass das System ganz einfach im laufenden Betrieb in jedem Unternehmen mit Flurfahrzeugen implementiert werden kann. Die Geräte sind nahezu selbsterklärend, damit sie auch von allen Mitarbeitern einfach angewandt werden können. Dank Hochfrequenz-Funktechnik fallen auch keine monatlichen Kosten für Telefongebühren oder Internetverbindungen an.

Weiterführende Informationen auf der Homepage von Securifix http://www.securifix.eu und per Mail an office@securifix.eu oder via Tel. +49 8131 614516.

Aussender: Securifix GmbH Ansprechpartner: Edmund Breitenfeld Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Website: www.securifix.eu

