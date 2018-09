Seehofer will über Bayern-Wahl hinaus CSU-Chef bleiben

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sein Amt als CSU-Chef auch über die Bayern-Wahl hinaus behalten.

"Eines habe ich in den vergangenen Wochen wieder gelernt. Wer in Berlin für die CSU wesentliche Anliegen durchsetzen will, der muss Parteivorsitzender sein", sagte Seehofer der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).

"Schauen Sie sich die Obergrenze von 200.000 Zuwanderern an, die wir als CSU viele Jahre gegen den erbitterten Widerstand gefordert haben", sagte der CSU-Chef. Heute stehe sie im Koalitionsvertrag und keiner rege sich mehr auf.

