Selbstreinigende und intelligente kohlenstoffarme Technologien: Produkte von Gree setzen sich in Europa durch.

Madrid - Die Aussteller waren sich einig, dass sich neben energiesparenden Ansätzen auch neue Technologien wie KI und Modulbauweise im Klimamarkt durchsetzen würden. Es wird davon ausgegangen, dass die ausgestellten Produkte von Gree zu neuen Favoriten auf dem ...

Madrid -

Die Aussteller waren sich einig, dass sich neben energiesparenden Ansätzen auch neue Technologien wie KI und Modulbauweise im Klimamarkt durchsetzen würden. Es wird davon ausgegangen, dass die ausgestellten Produkte von Gree zu neuen Favoriten auf dem europäischen Markt werden.

Leicht abzunehmende und leicht zu reinigende Geräte werden den Bedürfnissen der europäischen Familie gerecht

Das Selbermachen ist eine Philosophie der Europäer. Selber den Garten zu begrünen und das Haus zu dekorieren, kostet weniger und verbessert lebenswichtige Fertigkeiten. Noch wichtiger ist, dass der Ansatz dazu beiträgt, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen.

Die Einführung der aufstrebenden G-Tech-Klimaanlage befriedigt diese Heimwerker-Philosophie. Es ist die erste Split-System-Klimaanlage von Gree, die auf einem modularen Konzept basiert. Mit vereinfachter manueller Bedienung können Anwender fünf Teile von Klimaanlagen reinigen, darunter Filter (integriert), Schwenkmechanismus, Luftauslass, Luftkanal und Wasserkanäle sowie Verdampfer. Es bedeutet, dass ein langjähriges Problem der Reinigung von Klimaanlagen gelöst und die Wartungskosten auf dem spanischen Markt deutlich gesenkt werden.

Der Einsatz von KI und kohlenstoffarmen Technologien verbessern die Lebensqualität

"Ich frage mich oft was die technologische Innovation bewirken wird. Letztendlich, denke ich, wird es das Leben der Menschen verändern, unseren Wert erneuern und Vorteile bringen. Unsere Forschung und Entwicklung sind auf eine bessere Lebensqualität ausgerichtet. Auf diese Weise zeigen unsere F&E-Mitarbeiter ihren Wert", sagte Grees President Dong Mingzhu in einem früheren Interview.

Seit vielen Jahren verstärkt Gree kontinuierlich seine Bemühungen zur Entwicklung umweltfreundlicher Technologien, um eine grünere Welt zu schaffen und dient mit seinen umweltfreundlicheren Produkten den Menschen auf der ganzen Welt. Als Neuheit auf der Messe präsentierte die AI Multi VRF (Variable Refrigerant Flow) Unit GMV6 einen futuristischen Lebensstil, der bequem und komfortabel ist. Dank seiner intelligenten und energiesparenden Funktionen, die sich auf Daten aus der Wettervorhersage und einer Strategie beim Übergang des Kompressors in den Kühlungsvorgang mit voreingestellter Steuerung stützen, kann die GMV6 den Trend einer Veränderung beim Wetter und bei der Temperatur vorhersagen und die Startzeit der elektrischen Heizung um 80 Prozent reduzieren. Er kann auch in den Sleep-Modus wechseln, um einen Standby-Stromverbrauch von nur 1W zu erreichen, was die kommerziellen Multi-VRF-Produkte auf ein neues Niveau in Sachen Energieeinsparung führt.

Darüber hinaus stellte Gree die Trink- und Modulgeräte sowie Wasserheizgeräte aus, die alle mit dem energiesparenden Kältemittel R32 gefüllt sind. Im Vergleich zu anderen Kältemitteln kann R32 78 % der Kohlendioxidemissionen reduzieren und den Energiewirkungsgrad um 8 % erhöhen.

"Anhand der vielen auf der Messe gezeigten Kerntechnologien und Exponate von Gree werden immer mehr europäische Verbraucher ein besseres Verständnis für die überlegene Qualität und Leistungsfähigkeit von Produkten aus China gewinnen", sagte Grees Overseas Market Director. "Gree wird sich in den europäischen Markt integrieren, um durch seine innovativen Bemühungen ein intelligenteres und umweltfreundlicheres Leben für die Europäer zu schaffen."

OTS: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133796 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133796.rss2

Pressekontakt: Ms. Li Tel: +86-20-83107576