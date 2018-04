25.04.2018 - 21:23 Uhr Seltsames Manöver in der Uno: Westen will an Russlands Veto vorbei

Westliche Mitglieder des UN-Sicherheitsrates wollen der Generalversammlung der Vereinten Nationen den syrischen C-Waffen-Bericht vorlegen, um auf diese Weise Russlands Veto auszuweichen. Diese Initiative ist schon sehr befremdlich, sagen Fachleute. Den vollständigen Artikel auf rian.ru lesen. Zum Nachrichtenüberblick