Semesterstart an der International School of Management

Dortmund (pts027/24.09.2018/15:30) - Rund 1.100 Erstsemester sind in diesen Wochen in ihr Studium an der International School of Management (ISM) gestartet. Fast die Hälfte von ihnen sind Master-Studenten. Immer häufiger kommen diese aus dem Ausland und wollen mit einem Studium an der ISM den Sprung in deutsche und internationale Unternehmen schaffen.

Immer mehr Bachelor-Absolventen sehen im Master-Studium die Chance, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln, Praxiserfahrung zu sammeln und somit auch die eigenen Jobchancen zu verbessern. Der Trend zum zweiten Studium setzt sich auch im Wintersemester weiter fort. "Die Zahlen unserer Bachelor-Studenten sind in den vergangenen Jahren vergleichsweise stabil geblieben", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. "Außerdem sind unsere berufsbegleitenden und dualen Programme für immer mehr Interessenten zur attraktiven Alternative zum Vollzeit-Studium geworden, weil sich nirgends sonst Berufspraxis und Studium so gut verbinden lassen. Wir wachsen aber vor allem im Bereich der Master-Studiengänge, in denen aktuell rund 500 neue Studierende gestartet sind - ein neuer Rekord für die ISM." Mittlerweile bietet die ISM 13 Master-Studiengänge in Vollzeit an, sechs davon können komplett auf Englisch studiert werden. Damit zählt die ISM zu den größten Master-Anbietern unter den privaten Hochschulen in Deutschland.

Die internationale Ausrichtung ist ein wesentlicher Treiber für das Wachstum. Zu den erfolgreichsten Programmen im Wintersemester an der ISM zählen der englischsprachige Bachelor-Studiengang International Management English Trail und die englischsprachigen Master-Studiengänge International Management, Finance und International Logistics & Supply Chain Management. "Im Master-Studium können wir vor allem durch die Möglichkeit, mit dem Double Degree einen internationalen Doppelabschluss zu erwerben, bei Interessenten punkten", erklärt Böckenholt. Die Master-Studenten kommen nicht nur aus den eigenen Reihen - rund 20 Prozent der Bachelor-Absolventen der ISM bleiben ihrer Hochschule treu. Bewerber für die Master-Programme kommen immer häufiger aus dem Ausland. Über 200 internationale Studenten aus über 40 Nationen haben sich im Wintersemester an der ISM eingeschrieben und streben einen Studienabschluss an der Hochschule an. Die meisten von ihnen kommen aus China und Indien, aber auch aus Italien, Pakistan oder den USA. Als Gaststudenten sind zum Wintersemester zusätzlich über 160 Studierende aus Europa und Übersee an die ISM gekommen.

Die ersten Weichen für das kommende Jahr wurden bereits gestellt. Ab dem Wintersemester 2019/2020 wird es zwei neue Master-Programme geben. An den ISM-Standorten in München und Dortmund startet der M.Sc. Business Intelligence & Data Science. In Köln und Stuttgart wird der M.A. Human Resources Management & Digital Transformation ins Studienangebot aufgenommen. Außerdem wird das duale Studium auch am Campus München möglich sein. Für Interessenten aus dem Ausland wird zudem ein "ISM Qualifier Semester" angeboten, das den Einstieg in das Bachelor-Studium erleichtern soll.

Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle.

Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM.

