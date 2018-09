Sensor Electronic Technology reicht Patentverletzungsklage gegen UV-LED-Sterilisator-Unternehmen bei US-Gericht ein

Sensor Electronic Technology, Inc. („SETi“), ein weltweit führender Innovator von UV-LED-Produkten und -Technologie, gab bekannt, dass es eine Patentverletzungsklage gegen Bolb, Inc. („Bolb“) und Quantum Egg, Inc. („Q-egg“) beim US-Bundesbezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht hat. In seiner Klage behauptet SETi, dass Bolb und Q-Egg UV-LED-Sterilisatoren verkaufen, die 6 LED-Patente verletzen. Die geltend gemachten Patente umfassen grundlegende Technologien für ultraviolette (UV) LEDs, darunter UV-LED-Sterilisatorstrukturen und -treiber, Chipherstellung und Epitaxieschichtwachstum.

UV LED Wavelength (Graphic: Business Wire)

SETi ist ein Pionier in der UV-LED-Industrie. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 widmet sich SETi der Erforschung und Entwicklung von patentierten UV-LED-Technologien. SETis Expertise im Bereich UV-LED wurde mit der Zuerkennung zahlreicher Regierungsprojekte im Bereich der UV-LED-Technologie gewürdigt, unter anderem für die Defense Advanced Research Projects Agency der US-Regierung (DARPA).

SETi hat auch mit Seoul Viosys Co., Ltd. („SVC“), einem der weltweit führenden UV-LED-Unternehmen mit Sitz in Südkorea, zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit hat zur bahnbrechenden Entwicklung der Violeds-Technologie geführt, einer sauberen Technologie, die für die Desinfektion, Desodorierung, Phototherapie und Härtung mit UV-LEDs verwendbar ist. Die Violeds-Technologie wurde Berichten zufolge von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) an Bord der Internationalen Raumstation eingesetzt.

Der Wert dieser UV-LED-Technologien ist exponentiell gestiegen. Im Jahr 2017 wurde der prognostizierte Wert des UV-LED-Marktes auf 223 Mio. USD geschätzt und er soll bis 2022 auf 1,224 Mrd. USD steigen – eine Wachstumsrate von über 33 % pro Jahr. Der Markt für UV-LED-Geräte hat sich ebenfalls auf zahlreiche Bereiche ausgedehnt, darunter Härtemaschinen, medizinische Geräte und Reinigungsgeräte. Insbesondere der Sterilisations- und Reinigungsmarkt wird in den nächsten Jahren deutlich wachsen.

SETi freut sich über dieses Marktwachstum bei den UV-LED-Technologien, aber es ist wichtig, dass dieses Wachstum von einem fairen Wettbewerb begleitet wird, einschließlich der Achtung des geistigen Eigentums. SETi glaubt, dass es leider immer mehr Produkte auf dem Markt gibt, die die mühevoll entwickelten Patente von SETi verletzen. Um sein wertvolles geistiges Eigentum zu schützen, hat sich SETi verpflichtet, den Markt auf Patentverletzungen hin zu überwachen und Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen.

„Wir können nicht tolerieren, dass auf dem Markt Produkte vertrieben werden, die unsere Patente verletzen. Aus diesem Grund wird unser Unternehmen gegen mutmaßliche Verletzer vorgehen, wo dies angemessen und notwendig ist“, erklärten Vertreter von SETi.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180910005265/de/