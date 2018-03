Senvion S.A., LU1377527517

Senvion Australien beginnt in Kürze mit Bauarbeiten an 226-MW-Projekt Vertrag über Windpark Murra Warra in Victoria wird wirksam

Hamburg: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat die "Notice to Proceed" für den ersten Teilabschnitt des 429-MW-Windparks Murra Warra in der Nähe von Horsham in Western Victoria erhalten. Nachdem alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt wurden, ist der Vertrag nun wirksam. Diese Ankündigung folgt der Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung ("Delivery Partnership Agreement") zu dem Projekt im Juni letzten Jahres.

Der erste Teilabschnitt des Windparks umfasst 61 Senvion-Turbinen des Typs 3.7M144 mit einer Gesamtleistung von 226 Megawatt. Ihr Output wird große Stromkunden versorgen, die sich in einem Konsortium zusammengeschlossen und unter der Leitung von Telstra langfristige Stromabnahmevereinbarungen abgeschlossen haben. Senvion arbeitet bei der Belieferung des Windparks mit Downer, einem der führenden zivilen und elektrischen Auftragnehmer Australiens. Die Vorarbeiten für den Windpark Murra Warra haben bereits begonnen und die Aufnahme des vollen Betriebs wird voraussichtlich bis Mitte 2019 erfolgen. Der Bau des ersten Teilabschnitts von Murra Warra wird etwa 150 Arbeitsplätze schaffen und hält große Chancen für Unternehmen in der Umgebung bereit.

Raymond Gilfedder, CEO und Managing Director von Senvion Australia, dazu: "Wir freuen uns sehr, unseren ersten Auftrag für RES und Macquarie Capital hier in Australien durchzuführen. Der Windpark Murra Warra - unser elfter Windpark in Victoria - bekräftigt die Position von Senvion als zuverlässiger Turbinenlieferant und Windparkbetreiber in diesem Bundesstaat."Matt Rebbeck, Chief Executive Officer von RES Australia, sagte: "Der Windpark Murra Warra ist ein tolles Projekt, das viel Unterstützung aus der Bevölkerung erhält. Senvion ist für uns ein perfekter Umsetzungspartner, da das Unternehmen eine große Bereitschaft mitbringt, mit den Firmen und Menschen vor Ort zu arbeiten, und sich in der Vergangenheit hier in Victoria auf Gemeindeebene effektiv engagiert hat." Der zweite Teilabschnitt des Projekts wird weitere 55 Windenergieanlagen umfassen. Nach der Fertigstellung wird der Windpark Murra Warra einer der leistungsstärksten Windparks in der südlichen Hemisphäre sein. Berücksichtigt man nicht nur bereits fertiggestellte, sondern auch im Bau befindliche Windparks (darunter auch den ersten Teilabschnitt von Murra Warra), verfügt Senvion in Australien aktuell über eine Windkapazität von über 900 Megawatt, die sich auf 14 Windparks verteilt.

Über Senvion Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in ?ory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

Pressekontakt Senvion: Immo von Fallois Tel.: +49 40 5555 090 3770 Mobil: +49 172 6298408 E-Mail: immo.von.fallois@senvion.comKontakt Investor Relations Senvion: Dhaval Vakil Tel: +44 20 3859 3664 Mobil: +44 7788 390 185 E-mail: dhaval.vakil@senvion.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service

