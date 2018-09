Senvion S.A., LU1377527517

Senvion ernennt Yves Rannou zum Chief Executive Officer

Hamburg: Senvion S.A. ("Senvion") gab heute die Ernennung von Yves Rannou zum Chief Executive Officer mit Wirkung spätestens zum März 2019 bekannt. Rannou wird die Rolle als CEO von Interim Chief Executive Officer und Chief Financial Officer Manav Sharma übernehmen, der weiterhin Chief Financial Officer bleiben wird. "Wir freuen uns, die Ernennung von Rannou zum CEO bekannt zu geben, da er über umfangreiche Erfahrungen im Erneuerbaren Energien-Bereich verfügt. Yves ist eine erfahrene Führungskraft, der mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen das bestehende Management Team ideal ergänzt. Wir sind zuversichtlich, dass Yves Rannou genau der Richtige ist, um die Wachstumsstrategie von Senvion umzusetzen und das Unternehmen für den zukünftigen Erfolg zu positionieren", erklärt Steven Holliday, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Senvion.

Yves Rannou verfügt über 20 Jahre Branchenerfahrung als Führungskraft weltweit bei GE und Alstom. Zuletzt war er President und CEO des Wasserkraftbereichs von GE Renewable Energy, eine Position, die er seit November 2015 innehatte. Vor seiner Zeit bei GE Renewable Energy arbeitete er 18 Jahre lang bei Alstom, ein französisch-multinationales Unternehmen, das 2015 von GE übernommen wurde. Während dieser Zeit war er als Senior Vice President des Wasserkraft- sowie des Windenergiegeschäfts unter anderem für die Bereiche Onshore- und Offshore-Windenergie verantwortlich. Zudem war Yves Rannou auch Mitglied der Geschäftsführung des Erneuerbare Energien-Sektors von Alstom.

"Wir danken unserem CFO Manav Sharma und David Hardy, unserem Executive Director und CSO, für ihre ausgezeichnete Arbeit während der Übergangszeit. Wir freuen uns darauf, unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen und dem gesamten Management Team fortzusetzen", ergänzt Holliday.

Rannou kommentierte seine neue Rolle wie folgt: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und fühle mich geehrt in einer Zeit Teil von Senvion zu werden, die so spannend für die Windenergie-Branche ist. Senvion verfügt über einen umfangreichen Track Record und hat bereits maßgeblich zum Energiewandel beigetragen. Senvion's Qualitätsanspruch, Kunden und Lieferanten und vor allem das Team sind entscheidende Vorteile und eine hervorragende Basis für die weitere internationale Expansion, ein nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung für unsere Partner. Ich freue mich darauf, mit den mehr als 4.000 talentierten Mitarbeitern von Senvion zusammenzuarbeiten, um auch in Zukunft innovative Erneuerbare Energien-Lösungen für unseren Planeten zu entwickeln."

Über Senvion: Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in ?ory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.900 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

Über Yves Rannou: Yves Rannou war zuletzt Präsident und Chief Executive Officer des Hydro Solutions-Geschäfts von GE und außerdem als GE Company Officer tätig.

Yves begann seine Karriere 1997 bei Alstom und hat seine Führungskompetenz kontinuierlich ausgebaut, indem er durch eine Reihe von Positionen Projektmanagementkompetenz zur Verfügung stellte. Unter anderem war er als Qualitätsdirektor, stellvertretender Generaldirektor der Pumpenturbinenaktivitäten, Leiter der Projektabwicklung, Projektleiter für globale Strukturprojekte und Geschäftsführer für China tätig, allesamt für das Hydrogeschäft von Alstom.

Im Jahr 2014 wurde Yves zum Senior Vice President des Windgeschäfts von Alstom mit Sitz in Barcelona ernannt, war für die Aktivitäten im Zusammenhang mit Onshore- und Offshore-Windenergie verantwortlich und wurde Mitglied des Executive Committee des Bereichs Renewable Power. Im Jahr 2015 wurde Yves zusätzlich zu seiner SVP-Funktion im Windgeschäft zum Senior Vice President des Hydro-Geschäfts von Alstom ernannt.

Yves hat einen Master of Science in Maschinenbau und Elektrotechnik von der Sorbonne University in Paris und einen Ingenieurabschluss vom ESTP. Er hat auch die Six Sigma Black Belt Zertifizierung und ein Diplom von INSEAD-AMS erhalten.

