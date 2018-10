Senvion S.A., LU1377527517

Senvion und Toshiba ESS gründen strategische Partnerschaft in Japan Kooperation ermöglicht bessere Realisierung neuer Marktopportunitäten Tokio/Hamburg: Senvion und Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) haben eine strategische Kooperation vereinbart. Die Unternehmen werden künftig bei der Vermarktung, dem Verkauf, der Installation und dem Betrieb von Senvion Windenergieanlagen in Japan zusammenarbeiten. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Toshiba ESS. Wir werden gemeinsam an maßgeschneiderten Windenergielösungen für Japan arbeiten. Die strategische Partnerschaft kombiniert den umfassenden Track Record von Toshiba ESS mit Senvions modularer Technologie und unterstützt damit auch unser weiteres Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum", erläutert David Hardy, Executive Director und CSO von Senvion.

Die nicht-exklusive Kooperationsvereinbarung sieht vor, dass Toshiba ESS die Kundenbetreuung und die Installation verantwortet, während Senvion die Turbinentechnologie bereitstellt und für Betrieb, Wartung und technischen Support zuständig ist. Der Fokus der Partnerschaft liegt zunächst auf dem Onshore- und Offshore-Windenergiemarkt in Japan.

"Aufgrund der erfolgreichen Projektabschlüsse in Japan sowie den richtigen Technologie- und Servicelösungen für den japanischen Markt ist Senvion der logische Partner für uns. Wir freuen uns sehr über diese neue Kooperation mit Senvion. Damit sind wir in der besten Position, um unseren Anteil am japanischen Windenergiemarkt strategisch auszubauen", ergänzt Fumio Otani, Corporate Senior Vice President von Toshiba ESS, der das Windenergiegeschäft des Unternehmens verantwortet.

Senvion verfügt in Japan über einen langjährigen Track Record. Seit 2003 hat Senvion 17 Windparks installiert, drei weitere Projekte befinden sich aktuell im Bau.

Die Kooperationsvereinbarung mit Toshiba ESS bietet Betreibern von Windparks einen weiteren Zugang zu Anlagen und Servicedienstleistungen von Senvion.

Über Senvion: Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in ?ory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.900 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

Über Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation ist ein führender Anbieter von integrierten Energielösungen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise in einem breiten Spektrum von Energieerzeugungs- und Übertragungssystemen sowie Energiemanagementtechnologien liefert das Unternehmen weltweit innovative, zuverlässige und effiziente Energielösungen. Das Unternehmen entstand im Oktober 2017 durch die Abspaltung von der Toshiba Corporation (TOKYO: 6502). https://www.toshiba-energy.com/en/index.htmVice President Capital Markets and Public Relations Dhaval Vakil Tel.: +44 20 3859 3664 Mobil: +44 7788 390 185 E-Mail: dhaval.vakil@senvion.com

