Seoul Semiconductor verklagt den Fachmarkt-Fernseheinzelhändler wegen Verletzung von 15 LED-Patenten beim US-Gericht

Seoul Semiconductor (KOSDAQ: 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologie, gab bekannt, dass er eine Patentverletzungsklage beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas, zusammen mit seiner Tochtergesellschaft, Seoul Viosys Co., Ltd., (zusammen „Seoul“), gegen Fry's Electronics („Fry's"), ein Einzelhandelsunternehmen für Unterhaltungselektronik eingereicht hat. Das Patentstreitverfahren betrifft Verkäufe verschiedener LED-Fernsehprodukte durch Fry’s.

Seoul Semiconductor's Key Patented Technologies for TV Backlight (Graphic: Business Wire)

Fry's ist einer der größten Fachmarkthändler für Unterhaltungselektronik in den Vereinigten Staaten. Er hat 17 Mega-Stores in Kalifornien und 14.000 Angestellte. Fry's bietet derzeit mehr als 300 LED-TV-Modelle von 25 verschiedenen globalen TV-Marken an.

In der Beschwerde macht Seoul geltend, dass bestimmte LED-Fernsehprodukte in den Geschäften von Fry’s gegen 15 der LED-Patente von Seoul verstoßen, die sich auf Herstellungsprozesse für LED-Hintergrundbeleuchtungseinheiten beziehen. Die patentierten Technologien von Seoul decken LED-Fernseh-Hintergrundbeleuchtungseinheiten, LED-Backlight-Objektive zur gleichmäßigen Beleuchtung von LED-Leuchten, UCD-Technologie für hohe Farbraum-Displays, LED-Gehäuse, LED-Chip-Fertigung und LED-Epitaxie ab. Dies sind wichtige Technologien zur Verbesserung der Farbe, Helligkeit und Haltbarkeit aller LCD-Lichtquellen, wie beispielsweise Smartphones, Laptops, Tablet-PCs, Bildschirme sowie Fernsehgeräte.

Insbesondere die optische Linsentechnologie zur gleichmäßigen Lichtverteilung auf Fernseh- oder Monitor-Displays ist eine der bedeutendsten LED-Backlight-Technologien, die Seoul seit den Anfängen der LCD-Hintergrundbeleuchtung entwickelt hat.

Um diese patentierte Technologie zu schützen, setzt Seoul seine Patentrechte gegen mutmaßliche Rechtsverletzer aktiv durch. So hat Seoul im Jahr 2016 im US-Bundesgericht gegen den japanischen Linsenhersteller Enplas mit dem Urteilserkenntnis gewonnen, dass Enplas vorsätzlich eines der Patente für LED- Hintergrundlinsen von Seoul sowie eines der Patente für LED-Hintergrundbeleuchtungssysteme von Seoul verletzt hat. In den vergangenen Jahren hat Seoul auch Patentrechtsstreitverfahren wegen Verletzung von LED-Hintergrundbeleuchtungsobjektiven und von anderen Komponentenpatenten gegen den nordamerikanischen Fernsehhersteller Craig Electronics und Curtis International eingeleitet und erfolgreich Patentgebühren von beiden Unternehmen erhalten.

Die UCD-Technologie (KSF) ist eine weitere Kerntechnologie für LED-Hintergrundbeleuchtung von Seoul, die eine erhebliche Verbesserung des Farbspektrums von LCD-Displays, wie beispielsweise Fernseher und Smartphones, ermöglicht, die lange Zeit gemeinsam mit einem japanischen Unternehmen entwickelt wurde. Durch die Erzeugung von grünem und rotem Licht, das mit KSF-Leuchtstoffen erzeugt wird, liefert die UCD-Technologie 92-93% NTSC, was höher ist als die von OLED.

Vor der Einreichung der jüngsten Rechtsklage hat Seoul Patentverletzungsbenachrichtigungen an verschiedene globale Fernseh-Markenhersteller sowie deren Zulieferer, die Fernseh-Module oder Fernsehgeräte in verschiedenen Regionen Asiens, einschließlich China und Taiwan, über OEM oder ODM herstellen, gesandt. Seoul riet diesen Fernsehherstellern, dass sie aufhören sollten, LEDs und/oder andere Komponenten zu verwenden, die wahrscheinlich Patente für LED-Hintergrundbeleuchtungsobjektive und die UCD-Technologie von Seoul verletzen.

„Damit junge Unternehmer und kleine Unternehmen innovative Produkte unter einer fairen Wettbewerbskultur entwickeln können, müssen die Marktteilnehmer die geistigen Eigentumsrechte anderer Unternehmen respektieren“, sagte Sam Ryu, Vice President of IT Business bei Seoul. „Um die Verbreitung von Produkten mit Verdacht auf Urheberrechtsverletzungen zu verhindern, untersuchen wir verschiedene Produkte der globalen Fernsehmarken genau, um etwaige Patentverletzungen aufzudecken. Wenn diese Unternehmen trotz unserer Aufforderungen, weiterhin Produkte verwenden, die unter Verstoßverdacht stehen, werden wir alle notwendigen rechtlichen Schritte bis zum Ende einleiten.“

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt Leuchtdioden (LEDs) für Automobile, allgemeine Beleuchtung, spezielle Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößter LED-Hersteller weltweit besitzt Seoul Semiconductor über 12.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP – eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver Serie – die weltweit kleinsten 24 W DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-betriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandter Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion, sowie Multi-Junction-Technologie (MJT) und nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf GaN-Substrat-Technologie, die mehr als die zehnfache Ausgabe im Vergleich zu herkömmlichen LEDs erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 % NTSC liefert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

