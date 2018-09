SEQIS QualityNews: AgilePM. What else?

Die neue Ausgabe der SEQIS QualityNews ist erschienen! Wieder einmal hat SEQIS, der Spezialist in den Bereichen Analyse, Software Test und IT-Projektmanagement, eine spannende Lektüre mit praxisnahen Erfahrungsberichten, fundierten Fachartikeln und lesenswerten Tipps und Tricks zusammengestellt. Dieses Mal befassen sich die Experten mit AgilePM und zeigen die Vorteile der agilen Methoden auf.

Mödling (pts023/04.09.2018/11:10) - Die neue Ausgabe der SEQIS QualityNews ist erschienen! Wieder einmal hat SEQIS, der Spezialist in den Bereichen Analyse, Software Test und IT-Projektmanagement, eine spannende Lektüre mit praxisnahen Erfahrungsberichten, fundierten Fachartikeln und lesenswerten Tipps und Tricks zusammengestellt. Dieses Mal befassen sich die Experten mit AgilePM und zeigen die Vorteile der agilen Methoden auf.

AgilePM. What else? Agile Methoden haben sich in den vergangenen Jahren im Softwarebereich etabliert. Unsere Experten arbeiten schon lange damit und tragen die moderne Art des Projektmanagements auch zu unseren Kunden.

"Wir freuen uns, mit der aktuellen SEQIS QualityNews eine weitere Ausgabe unserer exklusiven Fachlektüre für alle Gleichgesinnten geschaffen zu haben. AgilePM ist aus unserer Sicht das Bindeglied, um vom agilen Entwicklungsprozess, wie zum Beispiel Kanban, Lean und Scrum, bis hin zur gesamten Projektabwicklung agil zu sein", erklärt Mag. (FH) Alexander Weichselberger, Managing Partner bei SEQIS, begeistert. "Zu oft scheitern Vorhaben, die agil entwickeln - aber traditionell projektieren. Deshalb: AgilePM."

In der aktuellen SEQIS QualityNews-Ausgabe erhalten die Leser umfassendes Hintergrundwissen rund um diverse Aspekte von AgilePM, agile Organisationen und Projekte. Ein Fokusthema im Heft sind die acht Prinzipien der agilen Softwareentwicklung und ihre Bedeutung in der täglichen Arbeitspraxis. Außerdem erfahren Sie über den Planungsansatz MoSCoW, der im Bereich der Priorisierung eine große Hilfe ist.

SEQIS QualityNews: Aus der Praxis für die Praxis. Von Experten für Experten. Zweimal pro Jahr erscheinen die SEQIS QualityNews. Das Magazin richtet sich an Interessenten aus den Bereichen Software Test, IT-Analyse und Projektmanagement im IT-Umfeld. Die SEQIS-Experten berichten über ihre Erfahrungen und teilen ihr Wissen zu aktuellen Themen aus der IT-Branche.

Genau diese Mischung aus fundamentalen fachlichen Infos, authentischen Erfahrungsberichten aus der Praxis und spritziger Unterhaltung bietet den Lesern ein facettenreiches Lesevergnügen und macht das Magazin einzigartig.

Die SEQIS QualityNews stehen unter http://www.SEQIS.com/de/aktuelles-index zum kostenlosen Download zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: SEQIS GmbH Ansprechpartner: Alexander Weichselberger Tel.: +43 2236 320 320 0 E-Mail: office@seqis.com

Mödling (pts023/04.09.2018/11:10)