SET Award 2019: Aufruf zur Teilnahme für Vorreiter der Energiewende

- SET-Initiative lädt innovative Start-ups aus aller Welt ein, ihre Geschäftsideen zu präsentieren

Die internationale Initiative "Start Up Energy Transition" (SET) hat innovative Gründerunternehmen aus aller Welt aufgerufen, am SET Award 2019 teilzunehmen. Die dritte Runde des Wettbewerbs für Geschäftsideen im Bereich Energiewende und Klimaschutz startete bei der World Energy Week in Mailand, Italien, angestoßen von der Deutschen Energie-Agentur (dena) in Kooperation mit dem World Energy Council. Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2019 unter www.startup-energy-transition.com eingereicht werden.

Der SET Award 2019 wird in fünf Kategorien vergeben: 1. Emissionsarme Energieproduktion, 2. Intelligente Netze, Plattformen und Cybersicherheit, 3. Energieeffizienz, smarte Geräte und Speicherung, 4. Innovative Mobilität, 5. Sonderpreis: Energiezugang und UN-Nachhaltigkeitsziel 7. Die drei besten Start-ups jeder Kategorie werden eingeladen, ihre Ideen beim Jahrestreffen der SET-Initiative, dem SET Tech Festival, zu präsentieren.

"Mit dem SET Award suchen wir nach den Vorreitern der Energiewende", sagt der Vorsitzende der dena-Geschäftsführung Andreas Kuhlmann. "Unser globales SET-Netzwerk wächst rasant. In den letzten beiden Jahren hatten wir rund 1.000 Bewerbungen aus 88 Ländern. Einige Finalisten konnten ihr Unternehmen sehr erfolgreich weiterentwickeln. Jedes Start-up, das zum nachhaltigen Umgang mit Energie beiträgt, ist in unserer Initiative willkommen und sollte sich für den SET Award 2019 bewerben."

Das SET Tech Festival mit den Präsentationen der Finalisten findet am 9. April 2019 in Berlin statt. Die Preise werden am gleichen Tag abends im Rahmen des "Berlin Energy Transition Dialogue" verliehen - eine internationale Konferenz, die gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem Auswärtigen Amt ausgerichtet wird.

Christoph Frei, Generalsekretär des World Energy Council, sagt: "Wenn wir die Nachhaltigkeits- und Klimaziele der UN erreichen wollen, müssen wir die Energiewende beschleunigen - mit intelligenterer Politik und starken, neuen Geschäftsmodellen und Technologien. SET wählt die besten 100 Start-ups und Vorreiter aus, um Kooperationen zu ermöglichen und die Energiewende zu unterstützen. Der World Energy Council ist stolz darauf, ein Partner dieser dynamischen Plattform zu sein und mit ihr den Weg für ein nachhaltigeres Energiesystem zu bereiten."

In der aktuellen Runde wird der Wettbewerb vom Partnerland Kanada und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt. Darüber hinaus beteiligen sich über 100 Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen an der Initiative. Jedes Jahr veröffentlicht die SET-Initiative eine Liste mit den Top-100-Start-ups, die sich für eine globale Energiewende einsetzen (#SET100).

Weitere Informationen zum SET Award 2019 und zum Bewerbungsverfahren, zu den Gewinnern der ersten beiden Runden sowie zur SET-Initiative mit all ihren Unterstützern und Aktivitäten unter www.startup-energy-transition.com.

Start-ups und neue Geschäftsmodelle sind auch Thema auf dem dena Energiewende-Kongress am 26. und 27. November in Berlin. Die branchenübergreifende Konferenz bietet die Gelegenheit, über Strategien und Lösungsansätze für eine integrierte Energiewende zu diskutieren. Weitere Informationen unter www.dena-kongress.de.

