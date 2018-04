SFC Energy AG, DE0007568578

SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy und Beijing Green Century Technologies unterzeichnen Partnerschaftsvereinbarung für EFOY Pro Brennstoffzellen in China

- Beijing Green Century Technology Co., Ltd. (Green Century) verkauft die EFOY Pro Brennstoffzelle als Energielösung für netzferne und mobile Kundenanwendungen.

- Green Century ist von SFC Energy für Installation und Service der Brennstoffzellen ausgebildet und zertifiziert.

Brunnthal/München, Deutschland, 24. April 2018 - SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit Green Century Technology Co., Ltd. (Green Century), Beijing, China unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung verkauft und wartet Green Century die EFOY Pro Brennstoffzellen als zuverlässige netzferne Stromversorgung für netzferne Anlagen in China. Green Century bietet die EFOY Pro Brennstoffzelle für Industriekunden in erneuerbaren Energieanwendungen, z. B. Solar- und Windkraft, in der Telekommunikation, im Bahnwesen und in anderen spezialisierten Industrien an - sowie in dem in Asien immer wichtiger werdenden alternativen Automobilsektor. Zur Sicherung hoher Effizienz und Servicequalität wurden die Green Century-Ingenieure von SFC-Experten in Installation und Wartung der Brennstoffzellen ausgebildet und qualifiziert. "Die EFOY Pro Brennstoffzelle ist eine ideale Ergänzung in unserem kundenspezifischen Elektronik- und Energieportfolio", sagt Jack Ji, CEO von Green Century. "Intelligenter, umweltfreundlicher und dennoch zuverlässiger netzferner Strom ist ein extrem wichtiges Thema hier in China. Die Brennstoffzelle liefert autarken, wetterunabhängigen Strom nach Bedarf, ist leicht zu transportieren, leise und praktisch nicht detektierbar. Sie kann mit zahlreichen anderen alternativen Stromerzeugern hybridisiert werden und ihre Betriebsstofflogistik ist viel einfacher als bei Dieselgeneratoren. Das ist genau das, was unsere Kunden wollen. Wir sehen ein großes Potenzial für diese Technologie in unseren Märkten." "Gemeinsam mit unserem Partner Green Century wollen wir unsere Kundenbasis in Asien weiter ausbauen", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. "Wir erleben ein wachsendes Interesse an unseren Brennstoffzellen-Hybridlösungen in zahlreichen Bereichen, wo zuverlässiger netzferner Strom unabdingbar ist, z. B. für Sicherheit & Überwachung, Telekommunikation, Frühwarn- und Rettungsaufgaben und viele weitere Anwendungen." Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Verteidigung, Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Wind-, Umwelt- und Telekommunikationsanwendungen sowie für das Verkehrsmanagement unter www.sfc-defense.com, www.efoy-pro.com und www.sfc.com.Zu Beijing Green Century Technologies Beijing Green Century Technologies ist ein etablierter Marktführer für Mehrwert-EMC-, Strom- und andere Elektronikkomponentenlösungen für die Wind- und Solarindustrie, für alternative Fahrzeuge, den Bahnsektor, Telekommunikation und weitere spezialisierte Industriezweige. Das Unternehmen bedient über 4.000 Kunden in China, darunter zahlreiche international Markenkonzerne.Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 39.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).SFC Pressekontakt: Ulrike Schramm Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578 WKN: 756857

