SHARC schließt mit Frontier Refrigeration & Mechanical Services Ltd. eine Vertriebsvereinbarung hinsichtlich der SHARC-Systeme für Manitoba ab

Vancouver ? (12. Juni 2018) ? SHARC International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWF) (?SHARC?) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Frontier Refrigeration & Mechanical Services Ltd. (?Frontier?) Handelsvertreterverträge (die ?Vertriebsvereinbarung?) abgeschlossen hat.

Gemäß den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung ist Frontier berechtigt, die SHARC-Produkte aus Vancouver mit sofortiger Wirkung in der gesamten kanadischen Provinz Manitoba zu verkaufen.

?Wir freuen uns sehr, dank Frontier unsere Produktlinien nun auch in Manitoba anbieten zu können?, sagte Herr Mueller, CEO von SHARC International Systems. ?Ich freue mich, mit Walter und seinem gesamten Team zusammenzuarbeiten, da sie unsere Mission teilen, professionelle, qualitativ hochwertige und effiziente Dienstleistungen in der HLK-Branche anzubieten, und das enorme Potenzial der SHARC-Technologie erkennen. Frontier passt gut zu uns.?

Die Partnerschaft vereinigt SHARCs einzigartige und innovative Recyclingtechnologie für Abwasser und Energie, die eine effiziente und wirtschaftliche Raumheizung und -kühlung für Gewerbe-, Wohn- und Industriegebäude bietet, mit den führenden Experten von Frontier - einem weltweit führenden Vertreter von Herstellern - für gewerbliche und industrielle HLK- und Kühlsystemlösungen.

Frontier bewährt sich seit 1979 als wahrhaftiger ?Lösungsanbieter?. Frontier mit Sitz in West St. Paul (Manitoba) vertritt Unternehmen und Systeme - von Spezialkühlgeräten, Brennwertkesseln, Kühltürmen, kundenspezifischen Lüftungsgeräten, Kunsteisanlagen für Arenas/Curling-Einrichtungen bis hin zu vorgefertigten Kühlanlagen für Rechnerräume (Design und Installation). Das Team besteht aus qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern, welche beratende Ingenieure, Bauunternehmer, Berater für Lärmfragen und Architekten, die sich dafür einsetzen, dass Gebäude so effizient wie möglich funktionieren, bei der Anwendung und Produktauswahl unterstützen.

Frontier fördert das gesellschaftliche Engagement und die Aktivitäten mit den Familienmitgliedern der Mitarbeiter, um sich von seinen Mitbewerbern abzuheben, und glaubt, dass dies seine familienorientierte Kultur fördert und zu zufriedeneren Mitarbeitern führt.

?Unsere Mission ist ganz simpel: Wir wollen die beste Energierückgewinnungstechnologie der Welt methodisch an unsere vorqualifizierten Kunden, die schnell eine Kapitalrendite verzeichnen werden, verkaufen. SHARC Energy Systems bietet all dies und mehr mit einer einfachen, aber effektiven Energierückgewinnungstechnologie für endlose Anwendungen bei unseren bestehenden und neuen Kunden?, sagte Walter Lehmann, President von Frontier Refrigeration & Mechanical Services. ?Ich denke, das Schwimmen mit den ?SHARCS? wird ein aufregendes Kapitel für Frontier und SHARC.?

Über Frontier

Frontier ist als Vertreter von Herstellern in der HLK- und Kühlsystembranche seit fast 40 Jahren in Manitoba tätig. Dank unserer Kompetenzen in Design und Installation können wir Sie vom Konzept bis zur Fertigstellung unterstützen. Danach können Sie sich sicher sein, dass die gut ausgebildeten Techniker von Frontier den effizienten Betrieb Ihrer Investition mit unserem maßgeschneiderten präventiven Wartungsprogramm gewährleisten können. Bei ungeplanten Erfordernissen sorgt unser 24-Stunden-Computerservice dafür, dass jemand schnell auf Ihr Anliegen reagiert.

Über SHARC International Systems

SHARC International Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Systeme von SHARC recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. SHARC notiert an den Börsen in Kanada (CSE: SHRC), in den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWIA).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

FÜR DAS BOARD:

?Lynn Mueller?

Chairman & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Ray Crowley

Telefon: 604 782 0773

E-Mail: ray.crowley@sharcenergy.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. ?davon ausgehen?, ?planen?, ?schätzen?, ?erwarten?, ?möglicherweise?, ?werden?, ?beabsichtigen?, ?sollten? und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von SHARC könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. SHARC geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!