Sharjah feiert die UNICEF-Auszeichnung als „Kinderfreundliche Stadt“ mit großem Karneval

Die Kinder und Jugendlichen des Emirats Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben eine Botschaft an die Welt gesendet, in der es heißt: „Jedes Kind hat das Recht, zu spielen, glücklich zu sein, zu lernen und kreativ zu sein; jedes Kind hat das Recht, wie wir an einem sicheren Ort zu leben. Die Kinder von Sharjah rufen die ganze Welt dazu auf, alle Städte zu kinderfreundlichen Städten zu machen.”

Der Aufruf erfolgte im Rahmen des ersten kinder- und jugendfreundlichen Karnevals in Sharjah, der zeitgleich mit dem Weltkindertag stattfand und die jüngste Auszeichnung von Sharjah als kinderfreundliche Stadt durch die UNICEF feierte.

Im Rahmen des Karnevals waren die Straßen von Sharjah erfüllt mit dem Klang der Musik von Straßenkünstlern und mehr als 500 Familien, Kinder und Vertreter von Regierungsorganisationen beteiligten sich an dem einen Kilometer langen Zug entlang der Al Buhaira Corniche Road, die im Herzen des Emirats gelegen ist.

Angeführt wurde die Parade von der UAE Military Music Band, welche die vielen versammelten Menschen mit einer mitreißenden Dudelsack-Vorführung begeisterte. Darauf folgten die „Fliegenden Träume“ mit überlebensgroßen aufblasbaren Schöpfungen, darunter ein riesiger Vogel und Häuser im Cartoon-Stil, die hoch in den Himmel stiegen. Vom Seifenblasen-Wagen aus verwandelten in bunte Blasen-Kostüme gekleidete Künstler die Stadt in eine riesige seifenblasengefüllte Party und der „Magische Garten“ war im wahrsten Sinne des Worts wild mit seinen farbenfroh als Blumen und Pflanzen verkleideten Stelzenläufern.

Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des UAE Supreme Council und Herrscher von Sharjah, und wurde vom Sharjah Baby Friendly Office organisiert.

Der Karneval erreichte mit einem spektakuläres Feuerwerk seinen Höhepunkt; ein perfekter Abschluss einer köstlichen Feierlichkeit, die den leuchtenden Sternen der Zukunft der Stadt ihren Tribut zollte.

Über Sharjah Baby Friendly Office (SBFO)

SBFO verfolgt das Ziel, die Stellung und das Wohlergehen von Kindern jeglichen Alters in Sharjah zu verbessern, indem es Strategien und Pläne erstellt und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Einrichtungen und Behörden umsetzt. Das Büro ist aktuell mit der Aufgabe betraut, das Sharjah Baby-Friendly Emirate-Projekt (Zielgruppe: 0-2 Jährige) und das Sharjah Child Friendly City-Projekt (Zielgruppe: 0-18 Jährige) durchzuführen.

