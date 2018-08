sheego lädt zur sheego Fashion & Style Tour mit Pop-up-Stores in München und Hamburg

Hanau - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Ready, steady, style! Das Plus-Size-Label sheego präsentiert mit der "sheego Fashion & Style Tour" diesen Herbst nicht nur die aktuellsten Kollektionen, ...

Ready, steady, style! Das Plus-Size-Label sheego präsentiert mit der "sheego Fashion & Style Tour" diesen Herbst nicht nur die aktuellsten Kollektionen, sondern lädt seine Kundinnen auch zu einem umfangreichen Fashion- und Beauty-Programm ein. In exklusiven Locations in München und Hamburg öffnet an jeweils vier Tagen der sheego Pop-up-Store seine Pforten und lädt alle Curvynistas zur ausgiebigen Styling-Party. Die Tour ist Teil der Kampagne #nobodyisthesame, die sheego im Frühjahr 2018 gelauncht hat, um die Schönheit der weiblichen Vielfalt zu feiern.

Das Programm der "sheego Fashion & Style Tour" ist so abwechslungsreich wie die sheego Kollektionen selber und transportiert perfekt das positive Lebensgefühl des Labels.

Im Zentrum der Pop-up-Stores steht natürlich die Mode von sheego. In entspannter Atmosphäre können die Highlights der sheego Herbst- / Winter-Kollektion entdeckt, ausprobiert und natürlich gekauft werden. Weil Shopping mit der besten Freundin einfach noch mehr Spaß macht, muss diese natürlich unbedingt dabei sein, wenn es bei coolen Beats und leckeren Drinks zum Late-Night-Shopping geht. Als besonderes Highlight können die Gäste sich im Beauty-Bereich bei einem prickelndem Glas Sekt das Make-up auffrischen lassen oder ganz neue Schmink-Styles ausprobieren.

Mit ein bisschen Glück gewinnen Fashion Lover sogar ein Umstyling mit Miyabi Kawai, aktuelles Gesicht der Markenkampagne #nobodyisthesame. Die Modeexpertin zeigt die neusten Trends und berät die Gewinnerinnen, mit welchen Looks sie diesen Herbst ihre Persönlichkeit noch besser zur Geltung bringen.

Auf die Persönlichkeit kommt es auch in der Foto-Box an: Hier können sich angehende Models beim offenen Casting als Gesicht der nächsten sheego Kampagne zu #nobodyisthesame bewerben.

Der Slogan ist Programm: Bei sheego steht der Bezug zum echten Leben ganz oben. Es wird kein weltfremdes Schönheitsbild konstruiert, sondern die echte Weiblichkeit in all ihren Facetten gefeiert. Diesen selbstbewussten Blick auf den eigenen Körper möchte sheego mit der "sheego Fashion & Style Tour" auch allen Frauen vor Ort vermitteln - denn Individualität und Einzigartigkeit sind keine Frage der Konfektionsgröße.

Wer dabei sein möchte, kann sich ab dem 17. Juli 2018 unter www.sheego.de/fashionandstyletour anmelden und über das Programm informieren.

Termine: München: 12. - 15. September 2018 Hamburg: 10. - 13. Oktober 2018

