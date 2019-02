Sherif Samy von Entersekt als Top-Influencer im Bereich digitale Identität anerkannt

Entersekt, ein Innovator für vorrangig mobile finanztechnologische Lösungen, gab heute bekannt, dass Sherif Samy, Senior Vice President für den Entersekt Geschäftsbereich Nordamerika, von One World Identity (OWI), einem unabhängigen Unternehmen für Strategieplanung und Forschung, als eine der wichtigsten Stimmen weltweit im Bereich Identität bezeichnet wurde.

ehrt Pioniere und politische Entscheidungsträger, die die Aufgabe haben, den Daten- und Identitätsschutz für alle zu verbessern und ihr Potenzial für soziale und wirtschaftliche Zwecke zu erschließen. Auf der Liste stehen führende Persönlichkeiten aus großen öffentlichen Einrichtungen und Wohltätigkeitsorganisationen, Geschäftsführer, Unternehmer und Schriftsteller. Samy wurde aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen im Bereich digitale Identität, seiner führenden Rolle beim Ausbau der Entersekt Präsenz in Nordamerika, seines Engagements als Redner sowie seiner eigenen Veröffentlichungen ausgewählt.

„Es ist mir eine Ehre, von One World Identity dieses Jahr als einer der Top 100 Influencer für Identität anerkannt zu werden“, sagte Samy. „Der Bedarf, sich die digitale Identität und Sicherheit zunutze zu machen, damit Verbraucher und Bürger mehr Handlungsspielraum erhalten, wird immer dringender. Der Beitrag von Unternehmen wie OWI und den Personen auf dieser Liste, dieses Ziel zu erreichen, kann nicht stark genug herausgestellt werden. Entersekt ist stolz darauf, ein Teil des Identitäts-Ökosystems zu sein, indem es nach wechselseitig verwendbaren Lösungen sucht, die unser digitales Leben einfacher und sicherer machen. Gleichzeitig stellt es ein digitales Identitäts-Ökosystem her, in dem Sicherheit, Skalierbarkeit und Transparenz an vorderster Stelle stehen.“

Wie andere Personen auf der Liste wird auch Samy die KNOW 2019 Konferenz von OWI besuchen, die von 24. bis 27. März in Las Vegas, USA, stattfindet.

Die Aufnahme von Samy in die Top 100 Influencer im Bereich Identität im Jahr 2019 spiegelt das aktuelle Wachstum von Entersekt in diesem Bereich wider. In Nordamerika und Europa werden derzeit eine Reihe wichtiger strategischer Partnerschaften aufgebaut, um sich die digitale Identität und starke Authentifizierung für die Eröffnung neuer Geschäftsmöglichkeiten für Finanzinstitute und andere Einrichtungen zunutze zu machen.

Über Entersekt

Entersekt ist ein Innovator für vorrangig mobile finanztechnologische Lösungen. Finanzdienstleister und andere Unternehmen verlassen sich auf das patentierte mobile Identitätssystem von Entersekt, um ihren Kunden sowohl Sicherheit als auch sämtliche Vorteile einer neuen, angenehmen digitalen Erfahrung zu bieten, die Entersekt ungeachtet des Dienstleistungskanals liefert. Ob es darum geht, Compliance über starke Authentifizierung und modernste App-Sicherheit zu erreichen oder der Kundennachfrage nach schnellem Informationsaustausch und Zahlungsmöglichkeiten gerecht zu werden – Entersekt-Kunden genießen stets einen Wettbewerbsvorteil. Weitere Informationen finden Sie unter www.entersekt.com.

