SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., NL0012044747

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

SHOP APOTHEKE EUROPE mit starkem Wachstum im ersten Quartal 2018.

Konzernumsatz steigt im ersten Quartal auf 130,7 Mio. Euro nach 63,8 Mio. Euro im ersten Quartal 2017. Wachstum erneut beschleunigt: + 105 % im ersten Quartal 2018 nach + 60 % im Gesamtjahr 2017. Profitables Wachstum im größten Absatzmarkt Deutschland um 117 % gesteigert. Internationaler Umsatz wächst um 69 % bei weiterer Erhöhung der Bruttomarge. Konsolidiertes Segment-EBITDA von EUR -1,7 Mio. in Q1 2017 auf EUR -1,3 Mio. verbessert. Prognose 2018 bestätigt.

Venlo, 15. Mai 2018. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende Online Apotheke in Kontinentaleuropa, ist mit signifikanten Umsatzzuwächsen dynamisch in das neue Geschäftsjahr 2018 gestartet. Unterstützt durch die erstmalige Vollkonsolidierung der im November 2017 akquirierten Europa Apotheek steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE den Konzernumsatz im Berichtszeitraum (1.1. - 31.3.2018) deutlich um 105 % auf EUR 130,7 Mio. Dabei hat das Unternehmen seine Marktposition in Deutschland und Kontinental-Europa weiter ausgebaut. Gleichzeitig verbesserte SHOP APOTHEKE EUROPE das Segment-EBITDA auf Gruppenebene von EUR -1,7 Mio. im Vorjahr auf EUR -1,3 Mio. Relativ zum Umsatz entspricht das einer Margenverbesserung des konsolidierten Segment-EBITDA von -2,6 % auf -1,0 %. Für das Gesamtjahr 2018 bestätigt der Vorstand seine Prognose, die einen Umsatzzuwachs auf EUR 530 Mio. bis EUR 560 Mio. (+87 % bis +97 %) und ein vor Einmalkosten positives EBITDA von EUR 0 bis EUR 2 Mio. auf Konzernebene vorsieht.

Auf Konzernebene steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE das Bruttoergebnis von EUR 13,2 Mio. in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 auf EUR 23,0 Mio., ein Zuwachs um 74 %. Erwartungsgemäß verringerte sich die Konzernbruttomarge bedingt durch den höheren Anteil rezeptpflichtiger Medikamente im Zusammenhang mit der Übernahme der Europa Apotheek und durch die Optimierung des Deckungsbeitrags pro Paket. So weist SHOP APOTHEKE EUROPE für das Berichtsquartal eine Bruttomarge von 17,6 % (Vorjahr: 20,7 %) aus. Der Fokus auf die deckungsbeitragsorientierte Preisstrategie unterstützt das Ziel, im Geschäftsjahr 2018 ein vor Einmalkosten positives EBITDA im Konzern zu erzielen.

Skaleneffekte und Kostensenkungen trugen zudem zu einer unterproportionalen Entwicklung der Verwaltungskosten bei. Die Verwaltungskostenquote sank in der Folge von 3,3 % auf 3,1 %. Die Vertriebskostenquote verringerte sich aufgrund allgemeiner Effizienzsteigerungen und Automatisierungsfortschritte gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich von 26,3 % auf 20,7 %. Entsprechend stieg die EBITDA-Marge im Berichtszeitraum von -5,6 % im Vorjahr auf -3,8 % trotz einer absoluten Verringerung des EBITDAs von EUR -3,6 Mio. auf EUR -5,0 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug EUR -8,1 Mio. nach EUR -4,9 Mio. Relativ zum Umsatz resultiert daraus eine Verbesserung der EBIT-Marge von -6,2 % im Berichtsquartal gegenüber dem ersten Quartal 2017 mit -7,6 %.

Die Anzahl aktiver Kunden stieg in Folge der Akquisition der Europa Apotheek und der erfolgreichen Wachstumsinitiativen von SHOP APOTHEKE EUROPE deutlich von 2,1 Mio. zum Ende des ersten Quartals 2017 auf über 2,7 Mio., ein Plus von 29 %. Die Anzahl der Bestellungen stieg überproportional um 50 % von 1,4 Mio. im gleichen Vorjahresquartal auf 2,1 Mio. Der Anteil von Bestandskundenaufträgen kletterte von 71 % in Q1 2017 auf ein deutlich höheres Niveau von 82 % im Berichtsquartal. Die bereits zuvor minimale Retourenquote verringerte SHOP APOTHEKE EUROPE nochmals auf 0,7 % (Vorjahr: 0,8 %). Die Webseitenbesuche (Site Visits) sind im Quartalsvergleich um 18 % auf 21,9 Mio. gestiegen. Der Anteil mobiler Webseitenbesuche erhöhte sich um 38 % und lag mit 12,3 Mio. bei rund 56 %. Die operativen Leistungsindikatoren bestätigen die führende Onlinepräsenz von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Kundenzuwachs und hoher Anteil an Bestellungen durch Bestandskunden treiben profitables Wachstum in Deutschland.

Die Integration und Konsolidierung der Europa Apotheek führte im ersten Quartal zu einem deutlichen Umsatzwachstum im Segment "Germany". Im umsatzstärksten Kernmarkt Deutschland stieg das Geschäftsvolumen um +117 % auf EUR 103,5 Mio. (Vorjahr: EUR 47,5 Mio.). Damit hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre führende Position im größten Online-Apothekenmarkt Kontinentaleuropas weiter ausgebaut. Der höhere Anteil rezeptpflichtiger Medikamente sowie die Optimierung des Deckungsbeitrags pro Paket führte erwartungsgemäß zu einem Rückgang der Bruttomarge auf 16,6 % (Vorjahr: 20,7 %). Das Segment EBITDA lag in den ersten drei Monaten 2018 bei EUR +418 Tsd. nach EUR +442 Tsd. im Vorjahreszeitraum. Zu berücksichtigen sind hierbei Effekte aus der geänderten Segmentierung sowie aus dem Entfall sonstiger betrieblicher Erträge im Zusammenhang mit der Integration der Europa Apotheek. Bereinigt um diese Einflüsse ergäbe sich eine leichte Verbesserung des Segment-EBITDAs.

Segment International wächst weiter stark, Bruttoergebnis steigt.

Mit einem starken Anstieg der Bestellungen trug das Segment International zur Steigerung des Konzernumsatzes bei: Mit EUR 27,1 Mio. hat sich der Segmentumsatz im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahresquartal (16,0 Mio. Euro) um 69 % erhöht. Anders als in Deutschland wird die Bruttomarge auf den internationalen Märkten, d.h. in den Ländern Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien und Italien, nicht durch den Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten beeinflusst, da das Geschäft nahezu ausschließlich rezeptfreie Medikamente sowie Beauty- und Pflegeprodukte umfasst. Entsprechend führte der überproportionale Anstieg des Bruttoergebnisses um 80 % von EUR 3,2 Mio. im ersten Quartal 2017 auf EUR 5,8 Mio. im Berichtszeitraum im zweiten Kernsegment von SHOP APOTHEKE EUROPE zu einer erneuten Erhöhung der Bruttomarge von 20,1 % um 1,3 Prozentpunkte auf 21,4 %. Das dynamisch fortgesetzte Wachstum ist das Resultat der konsequenten Forcierung der internationalen Expansion.

Prognose bestätigt, weitere Akquisitionen möglich.

Vor dem Hintergrund des wachstumsstarken ersten Quartals bestätigt der Vorstand der SHOP APORTHEKE EUROPE die Prognose für das Gesamtjahr 2018 in Höhe von +87 % bis +97 % Umsatzwachstum. Die Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorjahr ist sowohl getrieben durch die Konsolidierung der Europa Apotheek - und das damit höhere Geschäftsvolumen im deutschen Markt - als auch durch das weiter dynamisch wachsende internationale Geschäft. Positive Impulse erwartet das Management zudem durch das prosperierende Online-Marktumfeld.

Der Vorstand erwartet basierend auf Skaleneffekten, Effizienzsteigerungen und weiteren Automatisierungsschritten eine deutliche Steigerung der Profitabilität (vor Einmalkosten) im Geschäftsjahr 2018 auf ein positives Konzern-EBITDA in Höhe von EUR 0 bis EUR 2 Mio. Potenzielle Akquisitionen sind in der Prognose nicht berücksichtigt. SHOP APOTHEKE EUROPE beabsichtigt, ihre aktive Rolle in der anhaltenden Marktkonsolidierung insbesondere auf dem deutschen OTC-Markt fortzusetzen. Im April 2018 hat SHOP APOTHEKE EUROPE eine Wandelleihe im Umfang von EUR 75 Mio. erfolgreich platziert und kann bei unternehmerischen Gelegenheiten schnell und flexibel handeln.

FINANZKALENDER 2018.

17. Mai 2018 Citibank Internet and eCommerce Day, London 23.-24. Mai 2018 Berenberg Conference USA 2018, Tarrytown, NY 14. August 2018 Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 30. August 2018 Commerzbank Sector Conference, Frankfurt 14. November 2018 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG KONZERN.

PERIODE ENDEND AM PERIODE ENDEND AM 31.03.2017 31.03.2018 EUR 1.000 EUR 1.000 Umsatzerlöse 130.667 63.778 Umsatzkosten -107.652 -50.547 Bruttoergebnis 23.015 13.231 Sonstige betriebliche Erträge 29 784 Vertriebskosten -27.001 -16.777 Verwaltungskosten -4.101 -2.095 Betriebliches Ergebnis (EBIT) -8.057 -4.856 Zinsertrag 24 22 Zinsaufwendungen -477 -553 Finanzergebnis -452 -531 Ergebnis vor Steuern (EBT) -8.510 -5.387 Steuern vom Einkommen und Ertrag 403 -52 Periodenergebnis -8.107 -5.439 Davon den Anteilseignern zuzurechnen: -8.107 -5.439

KONZERN SEGMENTBERICHTERTATTUNG Q1 2017.

Germany International Konsolidiert EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 Umsatzerlöse 103.527 27.139 130.667 Umsatzkosten -86.319 -21.333 -107.652 Bruttoergebnis 17.209 5.806 23.015 % des Umsatzes 16.6% 21.4% 17.6% Sonstige betriebliche Erträge -13 42 29 Vertriebskosten -16.778 -7.599 -24.377 Segment EBITDA 418 -1.751 -1.333 Verwaltungskosten -3.637 EBITDA -4.970 Abschreibungen -3.087 EBIT -8.057 Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag -50 Periodenergebnis -8.107

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com marktführend. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.comHAFTUNGSAUSSCHLUSS.

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar. Diese Mitteilung stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Shop Apotheke Europe N.V. dar. Sie stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Shop Apotheke Europe N. V. erfolgt nicht.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

15.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo

Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y07 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

685719 15.05.2018