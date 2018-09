SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., NL0012044747

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Stefan Feltens verstärkt Management-Team mit sofortiger Wirkung und soll auf Michael Köhler, der sein Amt als Vorstandsvorsitzender aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2018 niederlegen wird, folgen. Venlo, den 17. September 2018. Die führende kontinentaleuropäische Online-Apotheke SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. verstärkt ihr Management, um sich für die weitere Expansion optimal aufzustellen. Der Aufsichtsrat bestätigte den Beschluss des Vorstands, Stefan Feltens (54) mit sofortiger Wirkung als Leiter der Bereiche Einkauf und Personal zu ernennen und ab 1. Januar 2019 zum CEO zu bestellen. Er folgt in dieser Funktion auf Michael Köhler (55), der sein Vorstandsamt nach 17 Jahren an der Unternehmensspitze aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2018 niederlegen wird. Als Berater wird Michael Köhler die internationale Expansion sowie die M&A-Aktivitäten des Konzerns zukünftig aktiv mit vorantreiben.

Stefan Feltens verfügt über langjährige Erfahrung in der internationalen Pharmabranche und war zuletzt Chief Financial Officer von Teva Global Operations, einer Sparte des weltweit führenden Generikaherstellers Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. mit einem Jahresumsatz von 20 Mrd. USD. Als langjähriger Gesellschafter der Europa Apotheek und heutiger Aktionär von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist er zudem mit dem Online-Geschäft von SHOP APOTHEKE vertraut.

Entsprechend niederländischem Recht wird Stefan Feltens zur Wahl als Mitglieds des Vorstands der Gesellschaft im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über SHOP APOTHEKE EUROPE SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Markt-führerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 3 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und wird ab dem 24. September 2018 im SDAX gelistet.

