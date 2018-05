SHOPiMORE AG: Nussbaum Gruppe erwirbt Minderheitsbeteiligung an SHOPiMORE AG

SHOPiMORE AG, DE000A2BPK42

SHOPiMORE AG - Verhandlungen über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung durch Nussbaum Gruppe erfolgreich abgeschlossen

Ingolstadt, den 18.5.2018 - Die im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMORE AG (ISIN DE000A2BPK42) gibt bekannt, dass Verhandlungen mit der Nussbaum Gruppe ("Nussbaum") über einen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der SHOPiMORE AG erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

In einem ersten Schritt wird Nussbaum über eine Kapitalerhöhung 12.250 Aktien der SHOPiMORE AG erwerben und somit 4,26% am Unternehmen halten. Technisch wird der Aktienerwerb im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchgeführt.

Ein zweiter Beteiligungsschritt wurde bis 31.10.2018 fixiert und umfasst weitere 12.250 Aktien der SHOPiMORE AG. Nussbaum wird dann 8,17% an SHOPiMORE AG halten.

Mittelfristig wurde Nussbaum eine einseitig ausübbare Option eingeräumt, die Beteiligung in einem oder mehreren Schritten auf 25% + 1 Aktie zu erhöhen. Der Ausübungspreis der Option ist an die Erreichung von bereits heute definierten Umsatz- und Ergebnis-Kennzahlen der SHOPiMORE AG geknüpft.

Über den aktuellen Einstiegspreis sowie die möglichen Ausübungspreise der Option wurde von den beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Closing der Transaktion wird für Juni/Juli 2018 erwartet.

Über SHOPiMORE AG:SHOPiMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPiMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung.Über die Nussbaum Gruppe: Nussbaum Medien ist eine in Baden-Württemberg ansässige Verlagsgruppe. Mit 10 Standorten, über 550 Mitarbeitern und einer wöchentlichen Auflage von mehr als einer Million Exemplaren, die in über 370 Städten und Gemeinden erscheinen, ist das Unternehmen für das Segment der Amts- und privaten Mitteilungsblätter klarer Marktführer in dieser Region.

