Siemens und Bentley Systems kündigen integrierte Lösung für das Anlagenleistungsmanagement für Kraftwerke an

The Year in Infrastructure 2018 Conference – Siemens und Bentley Systems haben eine gemeinsame, aus ihren komplementären Angeboten bestehende Technologie- und Servicelösung angekündigt, um die Digitalisierung von Kraftwerken zu beschleunigen und intelligente Analysen mit einer Reihe von innovativen Angeboten und verwalteten Servicelösungen anzubieten. Der neue Service, der auf dem Cloud-basierten offenen IoT-Betriebssystem MindSphere von Siemens gehostet wird, kombiniert die fortgeschrittenen Softwarefunktionen von Bentley mit der komplementären Technologie- und Servicekompetenz von Siemens, um Kraftwerksbetreibern eine umfassende Nutzung aller Vorteile der Digitalisierung zu ermöglichen und damit zur Verbesserung der Instandhaltungsverfahren und -planung beizutragen.

Die Lösung für das Anlagenleistungsmanagement (APM, Asset Performance Management) von Siemens ist Teil des digitalen Lösungsportfolios von Omnivise und deckt das gesamte Kraftwerk ab, einschließlich der Verbrennungs- und Dampfturbinen sowie der zugehörigen Generatoren und Pumpen, Motoren, Transformatoren, Ventile, Schaltanlagen und anderen Geräte, die sich auf Zuverlässigkeit und Leistung der Anlage auswirken. Unter Verwendung intelligenter, auf prädiktiver Analyse beruhender Modelle bezieht die Lösung Daten aus unterschiedlichen Quellen ein, wendet fachliche und analytische Kenntnisse an und integriert sich dann nahtlos in die bestehende Umgebung des Kunden für das CMMS (Computerized Maintenance Management System)/EAM (Enterprise Asset Management), um die Wartungsplanung zu verbessern, Ausfälle zu reduzieren und die Effizienz der Mitarbeiter zu steigern.

APM-Servicelösungen sind auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten und basieren auf variablen Faktoren wie Anlagenkonfiguration, Ressourcen vor Ort, Erfahrung mit den Anlagen sowie Betriebs- und Wartungsstrategie. Die Bandbreite der Optionen reicht von der lokalen Installation vor Ort oder dem Cloud-basierten MindSphere Hosting über die schlüsselfertige Einrichtung von APM – komplett mit Siemens-Anlagenmodellen – bis hin zu „APM as a Service“ mit einer vollständig integrierten verwalteten Servicelösung, die von Experten für Kraftwerke von Siemens eingerichtet und fernbedient wird.

Laura Anderson, Leiterin des Bereichs Siemens Power Generation Services Controls and Digitalization, berichtete: „APM for Power Plants bestätigt die Vorteile dieser strategischen Allianz für unsere Kunden. Durch die Kombination der komplementären und bewährten Kompetenzbereiche von Siemens und Bentley wird dieses innovative Angebot unseren Kunden helfen, Kosten zu kontrollieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Leistung und Verfügbarkeit ihrer Wärmekraftwerksinfrastruktur zu erhöhen.“

Greg Bentley, CEO von Bentley Systems, erklärte: „Wir freuen uns, Kraftwerksbetreibern operative Vorteile bieten zu können, die durch unsere Zusammenarbeit mit Siemens zur Nutzung des IoT und digitaler Zwillinge zur Leistungsverbesserung ganz einzigartig sind. Tatsächlich wollen wir das APM gemeinsam zur Modellierung der Anlagenleistung weiterentwickeln – wo unsere Engineering-Technologien (ET) den Wert von IT und operativen Technologien (OT) zusammenführen.“

Zugehörige Bilder: APM for Power Plants kombiniert die fortschrittlichen Funktionen der Software für die Anlagenleistung von Bentley mit der Industrie- und Branchenerfahrung von Siemens.

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist rund um den Globus aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377 000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.

Info zu Bentley Systems

Bentley Systems ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für Ingenieure, Architekten, Geodatenexperten, Bauherren und Eigentümer/Betreiber für Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen. Die auf MicroStation basierenden Engineering- und BIM-Anwendungen von Bentley und seine Cloud-Services für digitale Zwillinge fördern die Projektabwicklung (ProjectWise) und die Anlagenleistung (AssetWise) in den Bereichen des Transports und anderer öffentlicher Dienste, für Versorgungsunternehmen, Industrie- und Ressourcenanlagen sowie kommerzielle und institutionelle Einrichtungen.

Bentley Systems beschäftigt mehr als 3 500 Mitarbeiter, erzielt einen Jahresumsatz von 700 Millionen US-Dollar in 170 Ländern und hat seit 2012 mehr als eine Milliarde US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Firmenübernahmen investiert. Das Unternehmen befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1984 im Mehrheitsbesitz der fünf Bentley-Brüder. Aktien von Bentley werden nach Ausschreibungen auf dem NASDAQ Private Market gehandelt; der strategische Partner Siemens AG hat eine stimmrechtslose Minderheitsbeteiligung erworben. www.bentley.com

Bentley, das „B“ Bentley-Logo, AssetWise, MicroStation und ProjectWise sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken- bzw. Dienstleistungszeichen von Bentley Systems Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181024006030/de/