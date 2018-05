Sigma Systems unterstützt Telkomsel beim Aufbau eines digitalen Indonesiens

Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, gab heute eine bedeutenden Vertragsabschluss mit dem führenden indonesischen Mobilfunkbetreiber Telkomsel bekannt.

Zur Förderung seines digitalen Auftrags hat Telkomsel Sigma Systems als Partner gewählt, der Sigma Catalog als zentralen Unternehmenskatalog aufbaut, um das sich entwickelnde Geschäft zu unterstützen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sigma bei der Einrichtung einer B/OSS-Plattform, die eine schnelle Erstellung individueller, mikrosegmentierter Angebote für unsere Kunden ermöglicht. Die agilen Bereitstellungmethoden und der produktorientierte Ansatz unterstützen die Mission von Telkomsel, ein digitales Indonesien aufzubauen“, so Montgomery Hong, CIO von Telkomsel.

Tim Spencer, CEO von Sigma Systems, kommentierte: „Telkomsel leistet einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation in der Region und ist sich der wichtigen Rolle bewusst, die eine katalogbasierter Lösung bei der Beschleunigung von Erstellung, Verkauf und Bereitstellung innovativer und stark personalisierter Angebote spielt. Sigma freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit dem führender indonesischen Mobilfunkbetreiber, der zurzeit den Übergang in ein wirklich digitales Geschäft vollzieht.”

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik betreibt, arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

