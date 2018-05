Silent Pulverturm in Eisenstadt

Bei Vollmond verwandelt sich der Pulverturm in ein Meer aus Farben und Klängen und lädt zum Träumen ein. Wo und wann? "il mondo della luna" nennt sich eine neue Eventreihe in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Nach erfolgreichem Start bei drei Vollmondnächten 2017, kommt es zum Revival dieser außergewöhnlichen Events, wo das gemeinsame Tanzen und Feiern in den Vordergrund gerückt wird. Schon am 31. März diesen Jahres verwandelte die "Silent Disco" das historische Bauwerk in Eisenstadt in ein besonders romantisches Bauwerk...

Eisenstadt (pts016/29.05.2018/09:00) - Bei Vollmond verwandelt sich der Pulverturm in ein Meer aus Farben und Klängen und lädt zum Träumen ein. Wo und wann? "il mondo della luna" nennt sich eine neue Eventreihe in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Nach erfolgreichem Start bei drei Vollmondnächten 2017, kommt es zum Revival dieser außergewöhnlichen Events, wo das gemeinsame Tanzen und Feiern in den Vordergrund gerückt wird. Schon am 31. März diesen Jahres verwandelte die "Silent Disco" das historische Bauwerk in Eisenstadt in ein besonders romantisches Bauwerk...

"Silent Pulverturm und Vernissage @ (Eisen)Stadtfest" heißt die nächste Veranstaltung am 8. und 9. Juni - jeweils von 12 Uhr Mittag bis 2 Uhr Früh! Dieser außergewöhnliche Event bereichert das Angebot des Stadtfestes in Eisenstadt in ganz besonderer Weise - für Jung und Alt! Gestartet wird bei freiem Eintritt bereits ab 12 Uhr vor dem Eisenstädter Pulverturm mit Liegestühlen und kühlen Drinks, wo ein DJ musikalisch auf das Stadtfest einstimmt. Ab 21 Uhr brodelt es im Pulverturm bei der "Silent Disco". Dazu überraschen während der Veranstaltung bildende Künstler mit sehenswerten Exponaten im gegenüberliegenden Pongratzhaus.

http://www.neusiedlersee.com

