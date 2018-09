SilverCrest erweitert die abgeleitete Ressource bei Las Chispas: 4,3 Mio. Tonnen mit 3,68 g/t Au und 347 g/t Ag oder 623 g/t AgÄq, also 87 Mio. Unzen AgÄq, einschließlich 1,6 Mio. Tonnen mit 1.091 g/t AgÄq, also 56 Millionen Unzen AgÄq

EL OCOTESilverCrest erweitert die abgeleitete Ressource bei Las Chispas: 4,3 Mio. Tonnen mit 3,68 g/t Au und 347 g/t Ag oder 623 g/t AgÄq, also 87 Mio. Unzen AgÄq, einschließlich 1,6 Mio. Tonnen mit 1.091 g/t AgÄq, also 56 Millionen Unzen

VANCOUVER, BC ? 19. September 2018 - SilverCrest Metals Inc. (?SilverCrest? oder das ?Unternehmen?) freut sich, die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Las Chispas im mexikanischen Bundesstaat Sonora bekannt zu geben. Die abgeleiteten Mineralressourcen werden auf 4,3 Millionen Tonnen mit 3,68 Gramm Gold pro Tonne (?g/t Au?) und 347 g/t Silber (?Ag?) bzw. 623 g/t Silberäquivalent (?AgÄq?, auf Grundlage eines Ag-Au-Verhältnisses von 75:1 unter Anwendung langfristiger Silber- und Goldpreise von 18,50 USD pro Unze (oz) Ag und 1.225 USD pro oz Au und metallurgischen Gewinnungsraten von durchschnittlich 86,6 % für Ag und 98,9 % für Au berechnet) geschätzt. Die abgeleitete Ressourcenschätzung enthält unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 150 g/t AgÄq und einer wahren Erzgangmächtigkeit von mindestens 1,5 Metern (m) 511.800 oz Au und 48,3 Millionen oz Ag bzw. 86,7 Millionen oz AgÄq, Die Zone Area 51 (Erzgang Babicanora) und der angrenzende Erzgang Babicanora Norte enthalten zusammen eine kombinierte abgeleitete Ressource von 1,6 Millionen Tonnen mit 6,97 g/t Au und 568 g/t Ag bzw. 1.091 g/t AgÄq, was 56,3 Millionen oz AgÄq entspricht. Bei der aktualisierten Ressourcenschätzung wurden acht der 30 Erzgänge in diesem Gebiet berücksichtigt: Babicanora (einschließlich Zone Area 51), Babicanora Norte, Granaditas, Las Chispas, Giovanni (einschließlich La Blanquita), William Tell und Luigi. Zu Vergleichzwecken lesen Sie bitte den technischen Bericht zur ersten Ressourcenschätzung mit dem Titel ?Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Las Chispas Property, Sonora, Mexico? mit Gültigkeit zum 12. Februar 2018 in der geänderten Fassung vom 9. Mai 2018 (der ?erste Ressourcenbericht?).

Wichtigste Ergebnisse der aktualisierten Ressource für Las Chispas (September 2018), einschließlich eines Vergleichs mit der ersten Ressource vom Februar 2018:

- Steigerung der AgÄq-Unzen um 38 % von 62,8 auf 86,7 Millionen;

- Steigerung der Tonnen um 26 % von 3,4 auf 4,3 Millionen;

- Steigerung des AgÄq-Gehalts um 10 % von 568 auf 623 g/t;

- Steigerung der hochgradigen AgÄq-Unzen (mehr als 1.000 g/t) um 75 % von 32,3 (Zone Area 51) auf 56,3 Millionen (Area 51 und Erzgang Babicanora Norte kombiniert);

- Steigerung der hochgradigen Tonnen (mehr als 1.000 g/t) um 66 % von 967.000 auf 1.606.000 Tonnen;

- Rund 80 % der aktualisierten Ressource befindet sich im Gebiet Babicanora (3 Erzgänge), die verbleibenden 20 % im Gebiet Las Chispas (5 Erzgänge);

- Fünf epithermale Erzgänge in der ersten Ressource, acht epithermale Erzgänge in der aktualisierten Ressource; in dem vom Unternehmen kontrollierten Gebiet wurden bislang insgesamt 30 epithermale Erzgänge definiert; und

- Entdeckungskosten pro AgÄq-Unze wird auf 0,30 USD - einschließlich aller Konzessionsgebiets- sowie Gemein- und Verwaltungskosten - geschätzt.

Die Steigerung der abgeleiteten Ressourcenschätzung basiert auf folgenden Faktoren: (1) 24 zusätzliche Bohrlöcher im Erzgang Babicanora, einschließlich Area 51 und dem Erzgang Babicanora Footwall, (2) Erweiterung der Ausmaße der hochgradigen Zone Area 51 von rund 500 auf 800 Meter, (3) Unterteilung des Erzgangs Babicanora in drei separate Bereiche für die statistische Analyse und die Gehaltsdeckelung, (4) Entdeckung des Erzgangs Babicanora Norte mithilfe von 40 Bohrlöchern, (5) Entdeckung der Erzgänge Granaditas mithilfe von 21 Bohrlöchern, (6) Entdeckung der Erzgangs Luigi mithilfe von 22 Bohrlöchern, (7) Erweiterung des Erzgangs Giovanni mit drei weiteren Bohrlöchern.

CEO N. Eric Fier, CPG, P.Eng, sagte dazu: ?Die Veröffentlichung dieser aktualisierten Ressourcenschätzung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für SilverCrest bei der anhaltenden systematischen Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung im Gebiet Las Chispas. Wir starteten unser Phase-III-Bohrprogramm im Frühjahr 2018 mit dem Ziel, im dritten Quartal eine Ressource mit 75 bis 85 Millionen Unzen Silberäquivalent mit einem Gehalt von etwa 600 g/t AgÄq vorlegen zu können. Dank der jüngsten Erweiterung und Entdeckung mehrerer hochgradiger Erzgänge und Zonen wurde dieses Ziel mit einer aktualisierten abgeleiteten Ressource von 4,3 Millionen Tonnen mit 623 g/t AgÄq, also 86,7 Millionen Unzen AgÄq, überschritten. Die spannendsten Aspekte dieser aktuellen Ressourcenschätzung sind die hochgradigen Ressourcen, die in der Zone Area 51 des Erzgangs Babicanora und dem Erzgang Babicanora Norte identifiziert wurden. Diese zwei oberflächennahen benachbarten Zonen beinhalten gemeinsam 1,6 Millionen Tonnen mit 1.091 g/t AgÄq, was geschätzten 56,3 Millionen Unzen AgÄq entspricht. Diese können aus konzeptioneller Sicht unter Verwendung derselben unterirdischen Infrastruktur erschlossen werden. Das Unternehmen plant, die Erkundungsbohrungen mit sechs bis acht Kernbohrgeräten bis ins erste Quartal 2019 fortzusetzen. Für das erste Quartal 2019 sind eine weitere aktualisierte Ressourcenschätzung und eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, ?PEA?) geplant. Mein Glückwunsch gilt unserem Team und unseren Partnern, die sich in den letzten sechs Monaten intensiv darum bemüht haben, mehrere bedeutende Entdeckungen zu machen und Meilensteine zu erreichen.?