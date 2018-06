Simplay Labs präsentiert neuen HDMI® 2.1 eARC Protocol Analyzer

Simplay™ Labs, LLC, ein führender Anbieter von Compliance Tools, Standard- und Interoperabilitäts-Testdiensten für Verbraucherelektronik (Consumer Electronics - CE) und Mobilgeräte, kündigte heute seinen SL-870 erweiterten Audio Return Channel (eARC) Protocol Analyzer und Generator an. Der SL-870 erfüllt die neu herausgegebene HDMI 2.1 eARC Spezifikation.

Der SL-870 unterstützt das Testen von Sender-und Empfängerprodukten und implementiert beeindruckende 24 von 27 Empfänger- und 31 von 33 Sender-CTS-Protokolltests, einschließlich Gleichtakt (Common Mode), Audio-Paket, Audio-Auflösungen und definierte Kapazitätstests.

Der SL-870 generiert 2/8/16/32 Kanal LPCM-Streams und komprimierte Dolby- und DTS-Streams. Er unterstützt auch vom User bereitgestellte, nicht-komprimierte und komprimierte Audio-Streams. Der SL-870 kann LPCM sowie komprimierte Streams zur Ausgabe an externe Testgeräte über SPDIF, TOSLink, I2S und HDMI-Schnittstellen empfangen. Der SL-870 erfasst die Kontrollkanalinformationen und zeigt sie an, einschließlich Gleichtakt-Timing und dekodierte Kanalmeldungen. Er validiert auch den Audio-Rückkanal (Audio Return Channel - ARC) Fallback-Modus.

„Am wichtigsten ist es sicherzustellen, dass jeder diese Geräte untereinander verbinden kann und dass sie immer perfekt funktionieren“, erklärte Marshall Goldberg, Product Marketing Manager von Lattice Semiconductor. „Im Verlauf des eARC-Standardisierungsprozesses übernahm Simplay eine starke Führungsrolle um sicherzustellen, dass der Traum der Branche von einem benutzerfreundlichen, leistungsstarken, interoperablen Theater Sound verwirklicht wurde.“

„Der SL-870 wurde von demselben Team konzipiert, das die Compliance-Testspezifikation verfasste. Die Ingenieure haben mit führenden Herstellern von eARC-kompatiblen Produkten in unseren Laboren zusammengearbeitet, um die Leistung und Verwendbarkeit des SL-870 Protocol Analyzer zu validieren“, so Solomon Langley, President von Simplay Labs. „Wir integrierten ihr Feedback und führten zusätzliche Tests in OEM-Laboren durch, um zu gewährleisten, dass unsere Design-Implementierung den Anforderungen der Ingenieure entsprach.“

Der SL-870 ist sofort lieferbar. Weitere Informationen über den SL-870 erhalten Sie unter https://www.simplaylabs.com/ProductsServices/Products/HDMI/#earc_protocol.

Über Simplay Labs, LLC

Simplay Labs, LLC, ist der führende Anbieter von Standard-Compliance- und Interoperabilitäts-Testdiensten für Verbraucherelektronik- und Mobilgeräte, die HDMI-, MHL- und HDCP-basierte Technologien enthalten. Simplay Labs und seine weltweit zugelassenen Testzentren (Authorized Testing Centers - ATC) bieten Geräteherstellern eine Reihe von Testprogrammen, Testgeräten, Entwicklungs- und Leistungstools, die zur Gewährleistung der Höchstleistung und Interoperabilität von Geräten, die digitalen Audio/Video-Content übertragen und empfangen, dienen. Darüber hinaus bietet Simplay Labs verschiedene Designdienste für HDMI 2.1 und andere Spezifikationen.

Simplay Labs, Simplay, das Simplay Labs-Logo sind Marken oder eingetragene Marken in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber in den USA und/oder in anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180604005405/de/