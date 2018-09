simpliTV startet mit HD-Kampagne in den Herbst

Ab 3. September macht simpliTV mit einer neuen Kampagne Lust auf einfaches HD-Fernsehen ohne monatliche Kosten.

Wien (pts020/03.09.2018/12:35) - Ab 3. September macht simpliTV mit einer neuen Kampagne Lust auf einfaches HD-Fernsehen ohne monatliche Kosten.

Hochauflösender TV-Genuss steht bei den TV-Konsumenten in Österreich ohne Frage ganz hoch im Kurs. Von den insgesamt dreieinhalb Millionen TV-Haushalten empfangen laut Astra TV-Monitor 2017 mittlerweile die meisten ihre Programme bereits in HD-Qualität. 40 von 100 Haushalten sind jedoch noch ohne HDTV. simpliTV nützt die HD-Begeisterung und lässt ab sofort sein bekanntes Maskottchen "Socke" für die kostenlose Antenne HD-Registrierung die Werbetrommel in TV und auf öffentlichen Plätzen rühren.

"Eine Steckdose und eine Antenne reichen, um kostenlos gestochen scharfe Bildqualität zu erleben", freut sich TV-Experte Michael Weber über das attraktive Angebot von simpliTV, das bis 31. Oktober gültig ist. Wichtige Live-Events, die vor allem nicht über Streaming-Dienste zu sehen sind, lassen sich dadurch bequem auf dem großen Fernseher erleben. "Auch für Nutzer von Zweit- und Drittgeräten ist diese Aktion von großer Bedeutung, denn mit simpliTV lässt sich HD-Fernsehen ohne monatliche Abo-Kosten überall schnell und einfach installieren".

Perfekte Kooperation mit mehreren Agenturpartnern

simpliTV hat für die neue Kampagne, bei der das Maskottchen "Socke" den kostenlosen HD-Genuss hervorhebt, die bewährten Kreativagenturpartner engagiert. Neben Projekt21 zeichnet Graller Werbung für die Umsetzung des TV-Spots, der 8-Bogen Plakate und die weiteren Online-Werbemaßnahmen verantwortlich.

"Wir freuen uns, dass wir als langjährige Lead-Agentur der ORS dieses attraktive Angebot für den weiteren Markterfolg von simpliTV umsetzen durften", betont Alexander Gamper, Managing Partner von Projekt21.

Unter folgendem Link können Sie sich von dem neuen TV-Spot, der ab sofort österreichweit im Fernsehen zu sehen ist, überzeugen: https://www.youtube.com/watch?v=TUivKf1y7dU

Die weiteren Credits zur Kampagne: Auftraggeber: simpliTV (Thomas Langsenlehner, Michael Weber, Sonja Hauck, Michael Zettl) Kreativagentur: Projekt21 (Alexander Gamper, Kathrin Pichler) Filmproduktion: Graller Werbung (Bernd Graller)

Über die ORS Gruppe Die ORS Gruppe ist 2005 aus der Sendetechnik des ORF hervorgegangen und besteht aus der ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG) und ihrer Tochtergesellschaft ORS comm (ORS comm GmbH & Co KG). Die Gruppe hat den digitalen Wandel genutzt und sich vom Sendernetzbetreiber zu einem "Digital Content Gateway" weiterentwickelt. Sie garantiert mit ihren digitalen Infrastrukturen Content-Anbietern die Realisierung von modernen TV- und Radiolösungen via Terrestrik, Satellit, Kabel und IP. Unter der Marke "simpliTV" betreibt die ORS Comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht. Der österreichische Video-on-Demand-Abrufdienst "Flimmit" sowie der Software-Spezialist für die Auslieferung digitaler Werbemittel "adworx" vervollständigen die ORS-Gruppe. Für weitere Informationen: http://www.ors.at

Aussender: simpliTV Ansprechpartner: Michael Weber Tel.: +43 664 627 89 06 E-Mail: michael.weber@ors.at Website: www.simplitv.at

