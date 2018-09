SimScale veröffentlicht grundlegendes Update der Benutzeroberfläche für ein intuitives Simulationserlebnis in der Cloud

SimScale, Anbieter der weltweit ersten SaaS-Anwendung für ingenieurtechnische Simulation, kündigte heute die Veröffentlichung der neuen Workbench an.

Conjugate heat transfer simulation of an electronics enclosure with SimScale (Graphic: Business Wire)

Die neue und verbesserte SimScale Workbench 2.0 wurde von Grund auf neu entwickelt, mit dem Ziel, die Benutzerproduktivität durch Verkürzung der Ladezeiten, Erhöhung der Interaktionsgeschwindigkeit und überarbeiterer Nutzeroberfläche drastisch zu verbessern.

Die webbasierte CAE-Plattform von SimScale ist jetzt so schnell wie nie zuvor und nutzt gleichzeitig die unbegrenzte Rechenleistung der Cloud. Darüber hinaus schafft diese neue Technologie die Voraussetzungen für wichtige Updates und Funktionen, die sich bereits in der Entwicklung befinden und in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

„Ich war von Anfang an begeistert! Gut gemacht. Das ist wirklich eine entscheidende Verbesserung“, lobte Ben Lewis, Präsident von Custom Machines und Kunde von SimScale.

„Mit SimScale hat jeder Konstrukteur und Ingenieur weltweit Zugang zu Simulationstechnologie. Die Veröffentlichung der neuen Workbench markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von CAE als einem Werkzeugkasten für Experten, hin zu einer benutzerfreundlichen webbasierten Plattform, von der jeder profitieren kann. Wir haben noch viele weitere aufregende Automatisierungsfunktionen in der Pipeline, also halten Sie die Augen auf“, erklärte Alexander Fischer, VP Product und Mitgründer von SimScale.

Diese Version der Workbench bringt darüber hinaus eine grundlegende Umgestaltung des Anwendererlebnisses mit sich. Workbench 2.0 ist die bislang fortschrittlichste und benutzerfreundlichste Benutzeroberfläche, die das Unternehmen je geschaffen hat. Dabei nimmt der 3D-Viewer mehr Platz auf dem Bildschirm ein und wird zum Herzstück der Oberfläche. Die neue Workbench führt den gesamten Workflow in einem einzigen Strukturbaum zusammen, sodass der Anwender Projekte schnell und einfach in einem Schritt-für-Schritt Verfahren anlegen kann.

Eine weitere wichtige Verbesserung ist die Möglichkeit, Simulationen direkt auf Basis eines CAD-Modells durchzuführen, ohne das Simulationssetup auf ein bestimmtes Netz definieren zu müssen.

Weitere Informationen über diese Veröffentlichung finden Sie im SimScale Blog.

Über SimScale

SimScale mit Sitz in München und Boston wurde 2012 gegründet und bietet die erste serienreife SaaS-Anwendung für ingenieurtechnische Simulationen. Durch den direkten Zugang zu CFD und FEM für über 150.000 Anwender hat SimScale die hochpräzise Simulationstechnologie von einer komplexen und teuren Desktop-Anwendung, die ausschließlich Experten in großen Unternehmen vorbehalten war, in eine benutzerfreundliche Web-Anwendung verwandelt, die für jeden Konstrukteur und Ingenieur auf der Welt über ein nutzungsbasiertes Preismodell zugänglich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.simscale.com/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180928005213/de/