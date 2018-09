Simulationen über gesamten Produktlebenszyklus hinweg: Aras übernimmt Comet

München - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Aras führender Anbieter von Open-Product-Lifecycle-Management (PLM)-Software für Unternehmen, hat Comet Solutions, Inc. übernommen: Dabei handelt es sich um einen ...

München -

Aras führender Anbieter von Open-Product-Lifecycle-Management (PLM)-Software für Unternehmen, hat Comet Solutions, Inc. übernommen: Dabei handelt es sich um einen Anbieter von Software für Simulationsprozess-Management. Mit der Technologie von Comet sind Hersteller in der Lage, bereits erstellte, komplexe Simulationen für zahlreiche Anwendungsfälle wiederzuverwenden. Die Funktionen von Comet erweitern die Aras PLM-Plattform: Unternehmen können dadurch Simulationen in die gängigen Engineering-Prozesse einbinden. Abläufe lassen sich über den gesamten Produktlebenszyklus rückverfolgen.

Eine offene PLM-Plattform, um Simulationsprozesse zur Routine zu machen

Branchenexperten erwarten eine gesteigerte Nachfrage nach Simulationen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Zunehmende Produktkomplexität, Wettbewerbsdruck sowie neue Technologien wie Digital Twin und IoT treiben diese Entwicklung voran. Bisher kam ein breiterer Einsatz von Simulationen jedoch nicht zustande, da sich die vorhandenen Werkzeuge für das Simulation Process- und Datenmanagement (SPDM) dafür nicht eigneten.

Die Übernahme von Comet Solutions stellt für Aras einen wichtigen Schritt dar. Das Unternehmen kann dadurch ein plattformbasiertes SPDM entwickeln, das eine höhere Anzahl an komplexen Simulationen ermöglicht. Mit dem Erwerb der Comet-Technologie schlägt Aras die Brücke vom simulierten Modell zum realen Design. Experten können künftig Simulationen wiederholen und wiederverwenden sowie ihre Analysen mit verschiedenen Produktkonfiguration innerhalb des Lebenszyklus und mit disziplinübergreifenden Designs verbinden.

Die herstellerunabhängige Anwendung von Comet spiegelt den offenen Ansatz von Aras wider. Sie lässt sich mit einer Vielzahl von Applikationen für CAD, FEA, Meshing, 0D/1D-Simulations-Tools sowie Inhouse-Anwendungen verbinden. Diese Offenheit ist wichtig, um heterogene Umgebungen unterstützen zu können. Sie bildet eine wesentliche Voraussetzung, damit SPDM funktionieren kann.

Darüber hinaus ist die Lösung von Comet in der Lage, Mixed-Fidelity-Modelle, verschiedene Datentypen und verschiedene Darstellungen desselben Produkts oder derselben Baugruppe für Simulationszwecke zu verwalten, über alle Engineering-Disziplinen hinweg. Wissen aus Simulationsmodellen und -ergebnissen zu extrahieren, anstatt nur Dateien zu verwalten, ist ein weiterer Vorteil gegenüber anderen SPDM-Lösungen.

Flexibilität und Effizienz für Simulationsexperten

Mit Comet Solutions können Experten wiederverwendbare Simulationsabläufe erstellen. Diese ermöglichen den Einsatz von Tool-Chain-Automation, um Aufträge zu bearbeiten. Dabei werden ausgewählte Simulations-Tools verknüpft, sodass sie eine komplexe Funktion oder Analyse ausführen.

Die Technologie von Comet bietet zahlreiche Funktionen, um das Volumen und die Effektivität der Simulation zu erhöhen:

- Bietet ein größeres Einsatzgebiet für Produktsimulationen - Ermöglicht es Experten, Produktvariationen, -optionen und -konzepte schnell zu analysieren - Führt erforderliche Berechnungen mit vordefinierter CAD- und CAE-Software aus - Verwaltet die Auftragsausführung von Tool Chains wie Job Server, Datenextraktionen, Pull-Dateien, Cloud-Betrieb und Hochleistungsberechnungen

Comet-Produkte werden für Aras-Kunden mit einem Abonnement (Aras Subscriber) kostenlos erhältlich sein. Unternehmen können Software von Comet oder Informationen zur Aras Subscription unter diesem Link anfragen: http://bit.ly/2NXyHrj

Zitate:

- "Wir haben den Digital Thread um Simulations-Tools und -Abläufe erweitert. Für künftige Geschäftsmodelle stellt das eine wichtige Voraussetzung dar. Produktentwicklung, Fertigung und Vertrieb können von Simulationen signifikant profitieren. Allerdings hat die Technologie ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Grund dafür ist eine immer noch begrenzte Anbindung in Unternehmen. Die zusätzlichen Funktionen von Comet ermöglichen es uns, dass sich Simulationen wiederverwenden und nachvollziehen lassen, über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg." - Rob McAveney, Chief Architect bei Aras

- "Der Beitritt zur Aras-Familie gibt der Vision von Comet einen gewaltigen Schub, Unternehmen mit Simulationstechnologie zu unterstützen. Die Philosophie und der Ansatz von Comet passen ausgezeichnet zum PLM-Ansatz von Aras. Kunden von Comet und Aras werden davon stark profitieren." - Malcolm Panthaki, Chief Technology Officer und Gründer, Comet Solutions

Über Comet Solutions, Inc.

Comet Solutions bietet Software und Dienstleistungen, die den komplexen Prozess der Entwicklung von Produktsystemen vereinfachen. Kunden von Comet haben eine Suite von leistungsstarken und webbasierten SimApps[TM] entwickelt, die Expertenwissen und Methoden einbetten, aber die Komplexität von universellen Computer Aided Engineering (CAE)-Tools beseitigen. SimApps machen simulationsgesteuertes Design für jeden nutzbar, vom CAE-Experten bis hin zum Konstrukteur.

Mit Comet SimApps nutzen Unternehmen das volle Potenzial ihrer bestehenden CAD/CAE/PLM-Tools und -Ressourcen, indem sie mehr Design-Alternativen erforschen sowie Produktinnovationen und die schnelle Entwicklung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Produkte ermöglichen. Weitere Informationen über Comet Solutions und Beispiele für SimApps auf www.cometsolutions.com.

Über Aras

Aras ermöglicht es den weltweit führenden Herstellern von komplexen, vernetzten Produkten, ihre Produktlebenszyklus-Prozesse zu transformieren und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die offene, flexible, skalierbare und erweiterbare PLM-Plattform und die Anwendungen von Aras verbinden Benutzer in allen Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktinformationen und -prozessen im gesamten Unternehmen. Zu den Kunden von Aras gehören Airbus, BAE Systems, GE, GM, Hitachi, Honda, Kawasaki Heavy Industries und Microsoft. Besuchen Sie www.aras.com

