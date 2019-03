SINGULUS TECHNOLOGIES AG, DE000A1681X5

Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht positive Geschäftszahlen für das Jahr 2018

- Umsatz um fast 40 % angestiegen

- Positives EBIT in Höhe von 6,8 Mio. EUR

- Steigerung für Umsatz und Ergebnis 2019 geplant

Kahl am Main, 28. März 2019 - SINGULUS TECHNOLOGIES meldet für das Geschäftsjahr 2018 eine Steigerung der Umsatzerlöse um 39,8 % auf 127,5 Mio. EUR (Vorjahr: 91,2 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich deutlich auf 6,8 Mio. EUR in 2018 (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung konnte sich auch das Periodenergebnis im Geschäftsjahr 2018 auf 0,8 Mio. EUR (Vorjahr: -3,2 Mio. EUR) verbessern. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 wurde damit erfüllt.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO SINGULUS TECHNOLOGIES: "Unser Unternehmen hat weiter an Dynamik hinzugewonnen. Wir haben die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 vollständig erfüllt. Das Segment Solar verlief sehr erfolgreich. Erfreulich sind außerdem die positiven Entwicklungen in den Bereichen Halbleiter, Dekorative Schichten sowie Medizintechnik."

Der Auftragseingang lag mit insgesamt 86,8 Mio. EUR auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr mit 88,0 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2018 betrug 66,0 Mio. EUR (Vorjahr: 106,7 Mio. EUR). Der operative Cashflow des Konzerns war 2018 mit 2,5 Mio. EUR positiv (Vorjahr: -14,1 Mio. EUR). Im Berichtsjahr wurde die gleiche Bruttomarge in Höhe von 28,1 % wie im Vorjahr (28,1 %) erzielt.

Die Mitarbeiterzahl im Konzern stieg durch Einstellungen von Personal mit Schlüsselqualifikationen weltweit zum 31. Dezember 2018 auf 343 Personen (Dezember 2017: 315 Mitarbeiter) an. Im Inland wurden zum Jahresende 293 Mitarbeiter (Vorjahr: 279 Mitarbeiter) beschäftigt.

Ausblick Für das laufende Geschäftsjahr erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES nach IFRS eine weitere Steigerung der Umsatzerlöse und Ergebniskennzahlen. Die Umsatzerlöse sollen im Geschäftsjahr 2019 innerhalb einer Bandbreite von 135,0 Mio. EUR bis 155,0 Mio. EUR liegen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll sich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ebenfalls positiv entwickeln und voraussichtlich innerhalb einer Bandbreite von 6,0 Mio. EUR bis 11,0 Mio. EUR liegen.

Die wichtigsten Umsatz- und Ergebnisimpulse werden aus dem Segment Solar und hierbei aus den großen Projektaufträgen für Investitionen in Produktionslinien für CIGS-Solarmodule erwartet. Grundlage für diese Steigerungen ist auf Basis der aktuellen Projektplanung die Realisierung der laufenden Projekte sowie der Start der erwarteten neuen Projekte zu den geplanten Erweiterungen bzw. neuen CIGS-Standorte von CNBM. Der Vorstand geht in seiner Planung für das Geschäftsjahr 2019 davon aus, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Unterzeichnung der Lieferverträge und der Erhalt der entsprechenden Anzahlungen in den kommenden Monaten erfüllt werden.

Für das Jahr 2020 prognostiziert die Gesellschaft, gemessen am Mittelwert der oben genannten Bandbreite, einen weiteren Anstieg der Umsatzerlöse. Das operative Ergebnis (EBIT) soll entsprechend ansteigen.

Auf einen Blick - Konzern-Kennzahlen 2018 - 2017

2018 2017 Umsatz Mio. EUR 127,5 91,2 Auftragseingang Mio. EUR 86,8 88,0 Auftragsbestand (31.12.) Mio. EUR 66,0 106,7 EBIT Mio. EUR 6,8 -1,2 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 4,8 -2,8 Periodenergebnis Mio. EUR 0,8 -3,2 Operating-Cashflow Mio. EUR 2,5 -14,1 Eigenkapital Mio. EUR 19,7 20,2 Bilanzsumme Mio. EUR 104,1 87,9 Ausgaben für Forschung & Entwicklung Mio. EUR 13,4 8,6

SINGULUS TECHNOLOGIES Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

